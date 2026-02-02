Conflicto en el Copnaf: UPCN reclama al Gobierno provincial que cumpla acuerdos salariales y laborales

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) elevó un reclamo formal al Gobierno de Entre Ríos en el que exige el cumplimiento de acuerdos previamente firmados que alcanzan a los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Según el planteo del gremio, los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial no habrían sido cumplidos en los plazos establecidos, lo que genera un deterioro en las condiciones laborales y salariales del personal que se desempeña en áreas sensibles del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Desde UPCN señalaron que los acuerdos fueron oportunamente rubricados con autoridades provinciales y que su incumplimiento afecta tanto a trabajadores administrativos como a quienes cumplen funciones operativas en distintos dispositivos del Copnaf en la provincia.

El reclamo apunta, además, a la necesidad de garantizar previsibilidad, estabilidad laboral y reconocimiento económico para un sector que cumple tareas consideradas esenciales, muchas de ellas en contextos de alta vulnerabilidad social.

En el documento presentado ante el Gobierno entrerriano, el sindicato advirtió que la falta de respuestas concretas podría profundizar el conflicto y derivar en nuevas medidas gremiales si no se avanza en la aplicación efectiva de lo acordado.

El planteo de UPCN se suma a otros reclamos que distintos sectores del empleo público vienen realizando en Entre Ríos, en un contexto de tensión por la actualización salarial y las condiciones de trabajo en áreas clave del Estado provincial.