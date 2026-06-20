Milei, con Adorni y la plana mayor libertaria en Rosario: “Belgrano fue el primer intelectual liberal”

Javier Milei participó este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario, en una ceremonia que concentró una fuerte atención política por la presencia de los principales referentes del Gobierno nacional y por la expectativa en torno a la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La actividad también marca el regreso de Milei a la celebración central por el Día de la Bandera en Rosario, luego de haber estado ausente en la edición del año pasado. Además del mandatario, forman parte de la comitiva funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza, mientras se mantiene un amplio operativo de seguridad en los alrededores del monumento. La jornada está atravesada por la atención puesta en los movimientos y gestos de los principales actores políticos presentes en el acto.

Milei protagonizó un momento que no pasó inadvertido antes del inicio del acto por el Día de la Bandera: se abrazó con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mientras evitó cualquier contacto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, presente en la primera fila de asistentes.

El presidente Javier Milei cerró su discurso en el acto por el Día de la Bandera en Rosario con una fuerte reivindicación de la figura de Manuel Belgrano, a quien presentó como un actor central en la construcción de la independencia y la idea de nación argentina.

En el tramo final de su intervención, sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. En ese marco, afirmó que la bandera representa no solo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.

El mandatario también enfatizó el carácter fundacional del proceso independentista y aseguró que la Argentina “nació de la audacia” de quienes imaginaron una patria libre. “Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, señaló antes de cerrar con un “¡viva la patria!”.

La Nación/Infobae