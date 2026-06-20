Está abierta la convocatoria a elencos y grupos para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Hasta el 10 de julio está abierta la inscripción para participar del Encuentro Entrerriano de Teatro.

Hasta el 10 de julio está abierta la inscripción para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, que se realizará del 21 al 23 de agosto en Gualeguay y General Galarza. Los seleccionados recibirán un premio y serán parte de la programación del evento. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios sedes. Participa el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

La convocatoria está dirigida a elencos y grupos de teatro de Entre Ríos para presentar obras teatrales y todo tipo de propuestas de artes escénicas, que ya hayan sido estrenadas y no hayan participado de las ediciones anteriores del Encuentro.

Las propuestas deben estar pensadas para ser desarrolladas en una única función, en una sola jornada, y deben tener una duración que no exceda los noventa minutos y un mínimo de presentación de cuarenta minutos.

Se seleccionarán 12 obras y/o propuestas de toda la provincia, bajo los siguientes criterios:

• Como máximo tres (3) deberán pertenecer a las ciudades sedes.

• Como mínimo dos (2) deberán ser espectáculos dirigidos al público infantil.

• Se elegirá, al menos, una (1) obra por cada una de las Regiones que conforman el CONTIER, siendo las 5 (cinco) regiones: Región I Departamentos de Nogoyá, Rosario del Tala, Uruguay y Victoria. Región II Departamentos de Colón, San Salvador y Villaguay. Región III Departamentos de La Paz, Diamante y Paraná. Región IV Departamentos de Concordia, Federación y Federal y Feliciano. Región V Departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

• El resto de las plazas serán escogidas por el Jurado sin tener en cuenta criterios de territorialidad.

Los elencos y/o grupos de teatro, por la obra seleccionada para participar del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, percibirán un estímulo económico de $ 750.000 (pesos tecientos cincuenta mil) por la actuación y/o presentación que realicen. El pago se realizará por las vías administrativas correspondientes.

El formato de inscripción será digital, por medio de un formulario online.

Las bases completas pueden consultarse haciendo clic

El anuncio de obras seleccionadas se hará el 4 de agosto. El jurado estará integrado por tres reconocidos integrantes del quehacer escénico de la región.

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de ciclos y encuentros que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia con un criterio federal.