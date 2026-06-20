La corrupción atenta contra la esperanza del pueblo

Veamos. Tenemos un sistema político descalibrado que acarrea como consecuencia vivir una transición en la que la sociedad adelanta a la dirigencia política. Pero a su vez el accionar de la política influye sobre la sociedad. Casi la amaña. No hay partidos, hay facciones –como siempre lo recuerda el Dr. Hugo Quiroga-, y por ende hay opinión publicada, oscilante y cambiante.

Hay militancia, pero en redes sociales, que en general con chatura reemplazan a los intelectuales, quienes vienen llegando tarde a la cita: bienvenida la era digital. Sucede que, al igual que con la IA, que necesita reglas claras, el accionar político también las precisa.

Podríamos inferir que la representación política no se anotició, no reacciona. En un tiempo cercano, los partidos políticos con internas y/o a dedo ejercían la selección de sus representantes; a partir de la sociedad de redes, vemos cada vez con más fuerza la auto-representación. Esto es un problema para la política y, por ende, para el país.

La democracia argentina, desde 1983 a la fecha, no tiene problemas de legitimidad, ha pasado todas las pruebas y las ha sorteado con solvencia. Su problema está en la representación, esa es su debilidad. De esta forma arriba a este hoy.

El presidente Milei, con habilidad, inteligencia, se introdujo en ese campo de distancia entre la política y la sociedad. Aprovechó ese vacío con una narrativa que seduce a los Thiels, porque ese invento –anarcocapitalismo- no existe en el mundo. Es tan virtual como abstracto. Pero al vestirse con la ropa anticasta, sedujo y ganó. A poco de caminar, no soportó ese distanciamiento, cayó rendido en los brazos de la casta, y esta lo celebra. El caso Adorni desnuda su pensamiento más íntimo.

En su concepción política solo cuenta su yo, es decir el poder conseguido y conferido por los votos. No existe nada (instituciones), ni nadie (cualquier oposición) que le merezca respeto. Se define como el topo que destruye a mansalva al Estado, que es la sociedad misma –no hay República sin Estado-, por eso no ve en Adorni ninguna anormalidad que castigar. Su obstinación en mantenerlo hace a la autocracia que en los hechos practica.

Un ejemplo claro de esto es que mientras en Argentina Adorni da cátedra de todo lo que no debe hacerse, envió al ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, a la asamblea del GAFI en París, organismo que combate el lavado de dinero. Increíble, ¿no?

Este 20 de junio, el presidente Milei estará en Rosario, donde se celebra la creación de nuestra bandera y se venera a su creador, Manuel Belgrano, quien hasta su muela de oro puso a disposición de una patria naciente, que gestaba a la República Argentina. Murió pobre.

Entre paréntesis: después de 11 años, y por decisión política del gobernador Maximilano Pullaro, se terminaron las obras de refacción del Monumento Nacional que sintetiza como ninguno la historia argentina, su presente y su futuro.

El Presidente estará acompañado por su jefe de Gabinete y su hermana. Los tres, sospechados por casos ilícitos. No son, lamentablemente, los únicos que estuvieron un 20 de junio presentes y luego deshonraron a Belgrano con sus conductas asociadas a la corrupción. Milei ha declarado el destierro de su vicepresidenta Victoria Villarruel.

Al cierre de este análisis, se preparaba una contracumbre de mano de la CATT y otros gremios. También participarán sectores políticos como el Movimiento Evita, Ciudad Futura, PJ, Apyme, etc. La cara visible de este acto es Edgardo Arrieta, quien consultado por este medio sobre el por qué, señaló: “El Presidente es persona no grata en este día, porque le ha faltado el respeto a nuestra bandera tanto en sus contactos y alineamientos internacionales como en nuestro país, donde no cumple con las leyes aprobadas por el Congreso y es cruel con los ‘Belgranos’ de este hoy: los jubilados”.

Quien también se le animó al Presidente fue una concejal del PRO que le pidió a su jefe de Gabinete que renuncie. Pareciera que –sin desmerecer- cualquiera se le anima.

Ahora bien, nadie está evaluando algo central para nuestro país: cuál es el deterioro de la salud cerebral y su influencia en la productividad argentina. El economista Martín Grandes, junto al neurocientífico Facundo Manes, arribaron a una primera definición. El cambio tecnológico que estamos viviendo con la IA va a necesitar de cerebros sanos.

Desatender esto es la peor medida que se puede tomar. En Argentina, haciendo una cuenta preliminar, se puede recuperar hasta el 1,4% del PBI invirtiendo en salud mental. No el 1, sino el 10%, financiando los costos de recuperación disminuyendo los costos de tratamiento. En los jóvenes de hasta 30 años, las enfermedades del cerebro ocupan el segundo o tercer lugar. El futuro de nuestra mano de obra ya no es adaptarla o no a los cambios tecnológicos: para usar la IA se necesitan cerebros sanos y habilidades cerebrales.

En vísperas de un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, cobra fuerza hoy su concepto sobre el gobierno y la corrupción: “Un gobierno que tiene alianza con la corrupción, traiciona las justas esperanzas del pueblo”.

(*) Infobae