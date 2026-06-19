Ciclo de Charlas: De los Santos expuso en Paraná las historias detrás de la violencia narco juvenil

El reconocido periodista Germán de los Santos presentó este viernes su última obra, "Niños Sicarios", en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná. El evento se desarrolló en el marco del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026, organizado por la revista ANÁLISIS, Canal 9 Litoral y Radio Plaza, ante un público ávido por escuchar un análisis profundo sobre el narcotráfico y el crimen organizado. La charla fue moderada por el periodista Marcelo Medina.

Además de vecinos interesados por la temática, a la actividad asistieron el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; y el Jefe de Policía de la provincia, Claudio González. También estuvo presente la abogada penalista Mariana Barbitta, quien está ejerciendo la defensa del productor agropecuario de Diamante, Leonardo Airaldi, acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico.

El corresponsal en Rosario del diario La Nación y especialista en narcotráfico explicó que este libro fue un trabajo que demandó años de investigación y que nació de la necesidad de dar visibilidad a un fenómeno emergente: el de los niños convertidos en asesinos. De los Santos relató cómo la ciudad de Rosario quedó paralizada en marzo de 2024 por una "unión transitoria" de bandas criminales que utilizaron a adolescentes de 14 y 15 años como "sicarios descartables" para enviar mensajes políticos a través del terror.

"Niños Sicarios es un trabajo que costó mucho hacerlo. Lo que descubrí es que no había un registro de historias que tuvieran que ver con este nuevo emergente, que son los chicos convertidos en asesinos, y que me parecía que había algo que revelar. Costó mucho porque, por un lado, son historias muy duras, atravesadas por un montón de carencias y crueldades. Y, por otro lado, todo el trabajo de investigación duró muchísimo tiempo", contó el periodista.

El autor profundizó en el concepto de la "deshumanización total" de estos jóvenes, quienes por sumas de dinero irrisorias son capaces de asesinar a personas que no conocen, como ocurrió con los taxistas, colectiveros y el playero Bruno Bussanich en Rosario. Además, destacó la alarmante penetración cultural del narco en los barrios, donde el Estado no logra competir con el poder que ofrecen las bandas criminales.

"Esa violencia generó un efecto: cerraron las escuelas, muchos negocios también cerraron porque la gente tenía miedo de salir a la calle, porque el mensaje era 'podemos matar a cualquiera'. También ocurrió algo que en la Argentina es casi inédito, que haya miradas comunes ante un hecho que sucede en un determinado lugar. (Axel) Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, envía a Rosario camionetas de la policía bonaerense porque la Gendarmería no tenían móviles. Y los gendarmes, que eran del Gobierno Nacional, que pertenecen a (Javier) Milei, manejaban los autos de la policía bonaerense. Había un interés que superaba las divisiones políticas y que era, esto puede pasar después en otro lado. Hay que pararlo", subrayó.

Historias marcadas por la violencia

Más adelante, contó que el gobernador Maximiliano Pullaro tomó conciencia de que la lógica criminal en Rosario había cambiado en marzo de 2024, mientras hacía ejercicio y escuchaba la frecuencia policial. Al enterarse del asesinato de un colectivero, comprendió que no se trataba de crímenes comunes y le advirtió a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación.

En este contexto de terror, destacó el desgarrador caso de una madre que reconoció a su hijo como asesino a través de un noticiero y buscó el consejo de un pastor evangélico. A pesar de haber perdido ya a un hijo a manos de un sicario de Esteban Alvarado, la mujer siguió la recomendación del pastor de entregar al joven a la policía para evitar que terminara muerto.

Por otro lado, De los Santos afirmó que los sectores vulnerables enfrentan una fuerte "penetración cultural" del narcotráfico personificada en figuras como Diego Cantero, sobrino del líder de "Los Monos" y cantante de trap con miles de seguidores en YouTube. El joven no solo funcionaba como mensajero de la banda, sino que se convirtió en un referente barrial que impuso una estética de armas, motos y cadenas de oro, desplazando los valores del trabajo tradicional.

Luego mencionó el caso del barrio Casiano Casas, una zona de extrema peligrosidad en el noroeste de Rosario, donde la comunidad logró recuperar un club que estaba totalmente ocupado por el narcotráfico y cuyo líder era Emanuel Sandoval. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y el esfuerzo de los vecinos por retomar el espacio, se gestó una transformación inesperada con la creación de un equipo de waterpolo que llegó a ser subcampeón nacional. Este proceso permitió que surgiera un nuevo referente para el barrio: Mateo López, un joven integrante del equipo nacional de waterpolo que personifica una "nueva historia" de identidad positiva, contraponiéndose a los modelos de violencia que antes dominaban la zona.

Finalmente, de los Santos compartió historias desgarradoras que forman parte de su libro, como la de "Rocío", una niña de 8 años que fabrica armas precarias en un búnker, y la de "Vilma", una docente que intenta quebrar los destinos marcados de sus alumnos frente a la burocracia estatal.

"Vilma me cuenta que una o dos veces por semana, caía una nenita de 8 años, que vivía con su tía en un búnker donde vendían droga. La nena se escapa una o dos veces por semana, por la puerta de atrás de la casa, y se va a la casa de la maestra. Y la maestra lo que le da es cariño. La nena come con ella, y le cuenta un montón de cosas que va viendo. Ella entrega la droga y lo que más me impactó es que fabrica una especie de punzones o faca con madera, porque sabe que la van a matar", relató.

"Es muy difícil quebrar el destino, por eso me parece que hacen falta más Vilmas, Gente que también vaya por fuera de toda esa burocracia estatal, que muchas veces es poco efectiva", añadió.





Situación actual de Rosario

Germán de los Santos describió la situación actual de Rosario como un escenario que experimentó un cambio significativo, marcando los eventos de marzo de 2024 como un punto de inflexión tras el cual los homicidios bajaron notablemente. Según el periodista, los asesinatos han disminuido un 65% en comparación con el año 2022, que fue el más violento de la historia de la ciudad con 300 crímenes. Esta mejoría la atribuyó a una respuesta estatal urgente que incluyó la implementación del Plan Bandera con apoyo de fuerzas federales y el fortalecimiento de la policía de Santa Fe, la cual se encontraba en un estado de deterioro y desidia tal que, para diciembre de 2023, solo contaba con 30 patrulleros operativos. Explicó que, aunque el tráfico de drogas persiste, se ha logrado mitigar la violencia extrema que caracterizaba a las disputas territoriales.

En cuanto a la Ley de baja de la edad de punibilidad que aprobó el Congreso, refirió: "No sé hasta qué punto el tema de la baja de imputabilidad va a generar que estos pibes se metan en estas cosas. Pero lo que sí creo es que sí ayuda a que el Estado, aunque sea ponga el foco. Si lo mandás a la cárcel, es profesionalizar lo que es incipiente".

En ese sentido, sostuvo: "Hay muchos diagnósticos y pocos aciertos en cuanto a la intervención, no hay una cosa mágica que te de vuelta las cosas. Ahí en Santa Fe, algo que ha funcionado es un programa que se llama Nueva Oportunidad, que es generar emprendimientos, sobre todo con los pibes muy jóvenes".

Bandas narco en la región

Sobre el final de su exposición, el periodista refirió que en la región operan diversas organizaciones criminales con distintos niveles de influencia y alcance, destacándose históricamente "Los Monos", liderados por Guillermo Cantero, como la banda más violenta y poderosa de Rosario. Junto a ellos, figuran grupos como el de Esteban Alvarado y el de 'Chuqui' Monedita, este último responsable de reclutar desde la cárcel a sicarios descartables de entre 14 y 15 años para perpetrar los ataques que paralizaron Rosario en marzo de 2024.

Además, dijo que la región funciona como un punto de tránsito internacional donde se ha detectado la presencia del "Primer Comando Uruguayo" (PCU), organización liderada por Sebastián Marset, tras el hallazgo de cargamentos de cocaína arrojados desde avionetas en las islas frente a Rosario.

El intercambio con el ministro Roncaglia

Al final de la charla se produjo un valioso intercambio entre el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el periodista, donde analizaron las causas y consecuencias de la crisis de violencia en Rosario.

Roncaglia:—¿Cuál fue el objetivo de los narcos al matar civiles (colectiveros, taxistas, el playero de la Shell)? Desde mi punto de vista no fue una decisión inteligente, porque justamente a partir de ahí el Estado puso el foco en esa cuestión.

De los Santos:—Aunque la justicia no llegó a los autores intelectuales, "en off" se menciona que jefes como Alvarado Mansilla se unieron con el objetivo de dar vuelta la decisión sobre las cárceles. Buscaban revertir las restricciones en los pabellones de alto perfil, ya que las prisiones habían dejado de funcionar como sus "oficinas" y eso les generó un impacto económico. En aquel momento, además, había una gran debilidad del Estado; por ejemplo, con el cambio de gobierno, Gendarmería no tenía ni patrulleros.

Roncaglia: —¿A qué atribuís la caída de la policía de Santa Fe? Hace 20 años era una policía brillante, con muchas cualidades investigativas, y de repente cayó en un pozo de corrupción y negociaciones. Por otro lado, ¿qué opinás de la acción de la justicia? Muchos actores del Estado se comportaron como espectadores y no como protagonistas; dejaron hacer.

De los Santos: —Es un escalón más de lo que decís. En el libro cuento el rol de la Justicia Federal y la connivencia de determinados jueces. Por ejemplo, el juez (Marcelo) Bailaque estuvo en Rosario desde 2008 y hay sospechas graves sobre él; en el caso de Alvarado, la Policía Aeroportuaria le pedía intervenciones telefónicas en 2013 y recién las dio en 2016. Lo que hacía Bailaque era "vender tiempo", un valor fundamental para un criminal que así logró enriquecerse y seguir matando. Incluso descubrí que el contador de Bailaque, que era su amigo personal, era el mismo contador que le blanqueaba el dinero a Alvarado. Y el hijo del contador trabajaba en el juzgado.

Roncaglia: —Es clave la importancia de la justicia, porque quien dirige una investigación es un juez o un fiscal; cuando estos toman distancia y no controlan a la policía, sucede el descontrol que vivimos. El Estado puso el foco en Rosario por las muertes, pero hay otras jurisdicciones donde no hay asesinatos y el ecosistema criminal del narcotráfico sigue funcionando perfecto.