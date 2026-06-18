Ana Arzoumanian presentará en Madrid sus reflexiones sobre la revolución digital y el poder de los datos

La escritora, poeta y ensayista argentina Ana Arzoumanian participará el próximo 10 de julio de una actividad en el Centro de Arte Moderno de Madrid, donde dialogará sobre los desafíos que plantea la revolución tecnológica contemporánea y sus impactos en la vida social y política.

La presentación se realizará en el marco de las actividades vinculadas a la conmemoración del 9 de Julio, fecha patria argentina. A partir de las 20, Arzoumanian conversará con el periodista Hernán Dobry sobre su libro "Una revolución sin revolucionarios. Datos, poder y subjetividad en la era digital", en un encuentro que tendrá lugar en la sede del Centro de Arte Moderno, ubicada en Hilarión Eslava 21, en la capital española.

Durante la actividad, la autora también firmará ejemplares de Dispara hacia atrás y Una revolución sin revolucionarios, obras publicadas en Argentina por Editorial Leviatán y en España por Centro Editor de Madrid.

Según explica Arzoumanian, Dispara hacia atrás adquiere una particular actualidad en el contexto de la normalización de las relaciones entre Turquía y Armenia. La autora señala que el libro busca reafirmar una ética contraria al negacionismo y promover el reconocimiento de la verdad histórica como condición para el diálogo entre los pueblos.

Por otra parte, Una revolución sin revolucionarios aborda las profundas transformaciones que la tecnología ha producido en los ámbitos social, político, económico y laboral. En sus páginas, Arzoumanian analiza una revolución caracterizada por la centralidad de los datos, los algoritmos y las máquinas, en la que el sujeto político tradicional aparece desplazado o eclipsado por nuevas formas de poder y acción digital.

Un gesto de memoria cultural argentina

La actividad contará además con un gesto simbólico vinculado a la literatura y las artes visuales argentinas. Arzoumanian obsequiará al Centro de Arte Moderno una obra del reconocido artista plástico Eduardo Stupía, utilizada como tapa del libro "En la maleza", del poeta Luis O. Tedesco.

La pintura llegó a manos de la escritora a comienzos de la década de 2000, cuando trabajaba en el Grupo Editor Latinoamericano realizando correcciones para publicaciones del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Según recuerda, fue el propio Tedesco quien le regaló el original de la obra que ilustró la portada de aquel libro.

Trayectoria

Nacida en Buenos Aires, Ana Arzoumanian es abogada de formación y una de las voces más destacadas de la literatura argentina contemporánea. Su obra abarca la poesía, la narrativa, el ensayo y la traducción.

Entre sus libros de poesía se encuentran Labios, Debajo de la piedra, El ahogadero, Cuando todo acabe todo acabará, Káukasos y La Jesenská. También publicó las novelas La mujer de ellos y Mar Negro; los volúmenes de relatos La granada, Mía, Juana I, Del vodka hecho con moras e Infieles; y los ensayos El depósito humano: una geografía de la desaparición y Hacer violencia. El régimen insurrecto en el arte.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad del Salvador y como docente en programas de Escritura Creativa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Además, integró la International Association of Genocide Scholars y actualmente es coeditora de la colección Canoa de la editorial Poliedro de la Universidad de San Isidro.