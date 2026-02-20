"Alter Nativo Vol. 1", en el Juan L. Ortiz recibe una noche de rock alternativo con sello local

El sábado 21 de febrero, desde las 19, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será escenario de “Alter Nativo Vol. 1 – Pasa acá, pasa ahora”, un encuentro que reúne bandas emergentes y propuestas sonoras vinculadas al circuito independiente.

El evento contará con la presentación en vivo de Kill The Rollo y Direohs Pokus, en una jornada que apuesta a la potencia del rock y sus vertientes más disruptivas. La consigna “Pasa acá, pasa ahora” propone una experiencia inmediata, con identidad propia y foco en el desarrollo de la cultura musical local.

“Alter Nativo” se plantea como el primer volumen de un ciclo que busca consolidar un espacio para bandas independientes, articulando producción, difusión y comunidad en torno a la música en vivo.

La cita será a partir de las 19 en el espacio cultural ubicado en Paraná, con el acompañamiento de productoras y estudios locales vinculados al sector creativo.

Una fecha que apunta a fortalecer la escena alternativa y visibilizar nuevos sonidos en el ámbito regional. Habrá barra con bebidas durnate toda la noche, a precios muy accesibles.

Entradas: $10.000 / Promo 2 x $18.000.

Kill the Rollo

Kill the Rollo es una banda de Rock de la ciudad de Paraná formada en 2022. Esencialmente un cuarteto de rock: guitarra, batería, bajo y voz.

Con una propuesta renovada y una vibrante mezcla, la banda se guía por los sonidos de mediados de los 90, a principios del 2000. Un audio rockero con tintes del Grunge al Nü Metal bajo el cual buscamos la canción. En ese aspecto, se evoca inevitablemente el espíritu del rock nacional y nuestros grandes cancioneros argentinos y también otros artistas internacionales.

El sonido de KTR es una fusión de crudeza y melodías, en el cual se mantiene constantemente el groove así como también se pueden encontrar guiños al rock progresivo. Dentro de esas facetas se logra mantener diferentes climas a lo largo de su repertorio, los cuales permiten conectar con el público en vivo y mantener la expectativa en todo momento. Su show en vivo es vibrante y enérgico sin pasar por alto la dinámica y los matices necesarios.La banda se ha presentado en escenarios tanto locales como regionales y también en festivales. A lo largo de su corta trayectoria ha logrado compartir escenario y telonear a grandes exponentes del rock como por ejemplo: Cabezones, Corvata Corvalan, (Ex ANIMAL, Ex Carajo, Arde La Sangre) El Reloj, Vitico, etc

Integrantes: Alejandro Acosta: Voz; Julian Ibarrola: Batería y coros; Germán Medina: Bajo; y Servando Feldman: Guitarra.

Kill The Rollo lanza su disco homónimo en 2023 hecho de manera autogestiva en su propia sala de ensayo. El material cuenta con 7 canciones y está disponible en todas las plataformas de música digital y que también se ha subido a Youtube en formato Live Session, donde se puede ver las tomas en vivo de lo que se está escuchando. En 2025, larga su single “Falsa Alarma (en vivo en La Vieja Usina)” y actualmente la formación se encuentra en un proceso creativo y de composición constante preparando su próximo material.

DireohSpokus

Trío paranaense de rock, stoner y metal. Una propuesta directa y potente, con letras de fuerte contenido expresivo y un show intenso que destaca por su energía y presencia en vivo.