Convocan a ex soldados clases 61/62/63 a un encuentro informativo en Paraná

Ex soldados de clase 61/62/63 que realizaron el servicio militar obligatorio en 1982, durante el conflicto de Guerra de las Malvinas, son convocados a un encuentro en Paraná con el objetivo de conformar un padrón y avanzar en gestiones vinculadas a un proyecto provincial y nacional.

"La reunión será de carácter informativo para confeccionar un padrón de ex camaradas que estuvieron bajo bandera en el año 1982 y además solicitar la documentación correspondiente en apoyo de un proyecto provincial y nacional", señalaron en un comunicado.

Y agregaron: "Para el encuentro es importante presentarse con fotocopia del Documento Nacional de Identidad y el certificado de servicio militar otorgado por las fuerzas armadas pertinentes".

La reunión se realizará el domingo 24 de mayo en el Círculo Católico de Obreros de Paraná sito en calle Andrés Pazos 347 a partir de las 11hs.