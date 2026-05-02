Adornipalooza, un gran show para ahogar las penas

“Zafó Adorni, zafó”, dice un reo amigo mío, que habla capicúa pero es un gran observador político: “Sí, veo todos los programas”, se ríe. Sacó su conclusión sobre el Adornipalooza en el Congreso después de tragarse completo ese bodoque de seis horas. Seguramente esperaba una Adornipaliza, y la verdad es que fue estratégico clavar un largo e infumable monólogo. Cuando terminó, los diputados estaban dormidos, inermes, como anestesiados. Solo seguía en pie el bloque oficialista, que había aplaudido rabiosamente para mantenerse despierto. Claro, a quién le interesaba el introito: todos, incluso los libertarios, esperaban el momento morbo, es decir, cuando le tocara hablar de su afición al portal de Zonaprop, de cómo Reporte Inmobiliario ya le consume más tiempo que X, del proceso biológico que vuelve generosas a señoras de la tercera edad, de la escribana que se ganó un lugar en el próximo Gran Hermano, de qué onda el carnaval de Punta del Este… Incluso, que tirara algo sobre Aruba, tipo “está buena, pero tampoco es que nos voló la cabeza”. O que relatara el conmovedor momento en que Bettina, su mujer, subía, pellizcándose, las escaleras del avión presidencial. No fue el caso. Gastó toda la locuacidad en el soliloquio. Llegado el momento de enfrentar la agenda hot, viró a muchacho timidón, inhibido, parco. ¡Hasta leyó sus respuestas! Manu, qué injusta puede llegar a ser la política. Hace tres meses eras Gardel: fuiste al Caribe, apretaste el pomo en José Ignacio, paseaste por Nueva York, y hoy para ir al Congreso necesitás que Javi y Kari te lleven de la mano. ¡No cierren el casting de Gran Hermano! A la escribana le conseguimos compañía.

La presencia multitudinaria del Gobierno en los palcos, cual ángeles de la guarda, fue un cuadro que a mí, no sé a ustedes, me resultó entrañable. En cualquier imaginario, la cumbre del poder es fría e insensible. Puros prejuicios. El Pelu ha logrado formar un equipo en el que son uno para todos y todos para uno. “Llamado a la solidaridad”, escribió en el chat con los ministros. “El que no le hace el aguante a Manuel en Diputados, ¡afuera!”. Enseguida contestó uno: “Yo estoy”. Era Adorni.

La llegada en modo okupa de funcionarios al Congreso fue interpretada, en sectores comunistas de la política y de los medios, como una invasión del Poder Ejecutivo al Legislativo. Cuánta bad milk. Nunca antes se había visto a un presidente con tamaño interés en la dinámica parlamentaria. Por esas horas también se dijo que el jefe de Gabinete está para asistir al presidente, y no a la inversa. Eso es no conocer a Milei: jamás abandonaría a un topo que viene dejando la piel para desacreditar al Estado.

Durante tres semanas, el Gobierno entero se volcó a la exposición de Adorni: diseño de tácticas, tormenta de ideas y especialmente reparto de ubicaciones, con foco en la estratificación y en la distancia respecto del “palco del sol creciente” (así llamaron al de los hermanos Milei). Administración techie si las hay, con asistencia de IA se logró un perfecto layout que evitó contaminación de sangre entre las distintas familias. A Manu lo pusieron día y noche a estudiar; no el discurso, que le fue entregado llave en mano, sino las réplicas. Ahí intervinieron penalistas, expertos en lenguaje corporal, cineastas, lingüistas, jugadores de póker, tarotistas y un bróker con décadas en el mercado de bienes raíces. Se trabajó también, a destajo, en un cambio de perfil que mitigara esos antipáticos resabios de ironía y soberbia. Una picardía si hubiese que echar a un tipo con tantas capas de barniz encima.

El balance de la jornada, ya lo dijo mi amigo reo, no pudo ser más positivo, no pudo ser. No porque haya conseguido justificar sus inversiones y sus excursiones premium, sino porque no había aparecido el cisne negro que tenía de la nuca a toda la Casa Rosada: un diputado kuka, o de Lilita, blandiendo la escritura de una nueva propiedad de Adorni. Para esa eventualidad llevó preparada la respuesta: “Mi querida Bettina es una compradora compulsiva. He puesto el tema en manos de profesionales de la salud”.

Devastada por no haberle podido asestar a Manu el golpe de gracia, la oposición se dedicó en las redes a tergiversarle frases o a poner en su boca cosas que nunca dijo. Anoté algunas: “No voy a renunciar. Llegué al real estate para quedarme”. “Me gustaría replicar en las reuniones del gabinete la interacción que estoy viendo en las reuniones de consorcio”. “Viajes, remodelación integral de departamentos, defensa de mi buen nombre y honor: como para no estar deslomado”. “Fui a Aruba en misión oficial: invité a sus autoridades a conocer el modelo de gestión de Mar de Ajó”.

Adorni no solo habló, sino que dejó un informe de 1900 páginas que recoge, entre otras preciosuras, que un organismo que comandaba Demian Reidel, entonces asesor estrella de Milei, gastó fortunas en viajes, discotecas, servicios de playa, peluquería, free shop…

Que den un paso al frente los que no hayan comido la fruta prohibida. Manu, vos, bien pegadito a Reidel.

(*) La Nación