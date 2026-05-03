El entrerriano Tesuri le dio la victoria a Tucumán en cancha de River

Este domingo, la jornada futbolera del Torneo Apertura de la Liga Profesional concluyó en el estadio Más Monumental. El árbitro del encuentro fue Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Felipe Viola y midió a dos elencos con su destino ya definido: River Plate recibió a Atlético Tucumán.

La primera ocasión de peligro del encuentro fue para el anfitrión, que llegó tras una buena asociación por el costado derecho que constó de una doble pared de Fabricio Bustos. El lateral acabó rematando desde afuera del área, pero a su disparo le faltó dirección y se fue desviado por encima del travesaño.

Atlético Tucumán respondió con una buena jugada individual de Franco Nicola por el costado izquierdo. El mediocampista envió un centro a la derecha para la llegada de Maximiliano Villa, que pifió la definición. De esto se benefició Renzo Tesuri, que acompañó la jugada y apareció solo para empujar el balón al fondo de la red desde el borde del área chica.

Facundo Colidio elaboró la siguiente llegada con una buena jugada individual que terminó con el pase para Agustín Ruberto dentro del área. El atacante giró y se acomodó para sacar el remate que Luis Ingolotti desvió al tiro de esquina con una muy buena estirada hacia su izquierda.

De un córner ejecutado por Ruberto y una mala salida de Ingolotti llegó la chance para Germán Pezzella, que remató por encima del travesaño pese a aparecer con cierta comodidad para la definición.

Antes del final de la primera etapa, el Decano pudo tener el segundo gol. Fue en un contragolpe bien conducido por Nicolás Laméndola por el centro y que terminó con pase para Leandro Díaz por la derecha. El atacante intentó definir entre las piernas de Santiago Beltrán, pero los pies del arquero evitaron el tanto.

Ya en la segunda mitad del juego, el Millonario contó con la primera ocasión a partir de una buena jugada individual del ingresado Lautaro Pereyra que terminó con un ajustado remate contra el poste izquierdo que se acabó yendo desviado.

La siguiente ocasión para River estuvo en los pies de Kendry Páez, que recibió un pase hacia atrás de Pereyra tras su desborde por izquierda, pero no remató cómodo e Ingolotti rechazó el tiro sin mayores inconvenientes.

La más clara fue para Maximiliano Salas, que cabeceó directamente al travesaño luego de un buen centro desde la izquierda. El ex Racing apareció en soledad al borde del área chica, pero no consiguió darle destino de gol a su intento.

La última fue para el Deca, que tuvo el segundo tras un centro desde la derecha que llegó hasta Ignacio Galván. El lateral izquierdo intentó pasar el balón para Díaz en el área chica, pero la defensa despejó. No hubo tiempo para más.

Pese a la derrota, el Millonario clasificó a los octavos de final como segundo de la Zona B con 29 puntos y ahora espera por su rival entre San Lorenzo y Defensa y Justicia (el Halcón debería ganar por dos goles de diferencia el lunes ante Estudiantes de Río Cuarto). Atlético Tucumán, ya eliminado, quedó con 14 puntos en la 13ª posición.

El cuadro

A la espera de los resultados de Vélez, Defensa y Justicia e Instituto para definir las últimas posiciones y el último clasificado de la Zona A, el cuadro es el siguiente (primero el que jugará como local):

-Parte alta:

(1° Zona A) Estudiantes vs. Racing (8° Zona B).

(4° Zona B) Rosario Central vs. Independiente (5° Zona A).

(2° Zona B) River Plate vs. San Lorenzo/Defensa (7° Zona A).

(3° Zona A) Vélez/Boca vs. Gimnasia (6° Zona B).



-Parte baja:

(1° Zona B) Independiente Rivadavia vs. Unión/Defensa/Instituto (8° Zona A).

(4° Zona A) Talleres vs. Belgrano (5° Zona B).

(2° Zona A) Boca/Vélez vs. Huracán (7° Zona B).

(3° Zona B) Argentinos Juniors vs. Lanús (6° Zona A).

-SÍNTESIS-

River Plate 0-1 Atlético Tucumán.



Gol:

19’PT: Renzo Tesuri.



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Maximiliano Meza, Tomás Galván, Ian Subiabre; Agustín Ruberto y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.



Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Leonel Vega, Franco Nicola; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



Cambios:

ET: ingresó Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza (RIV).

ET: ingresó Maximiliano Salas por Agustín Ruberto (RIV).

ET: ingresó Kendry Páez por Ian Subiabre (RIV).

20’ST: ingresó Juan Quintero por Tomás Galván (RIV).

23’ST: ingresó Luciano Vallejo por Gastón Suso (TUC).

35’ST: ingresó Gabriel Compagnucci por Renzo Tesuri (TUC).

45’ST: ingresó Kevin Ortiz por Nicolás Laméndola (TUC).

45’ST: ingresó Manuel Brondo por Leandro Díaz (TUC).

45’ST: ingresó Joaquín Freitas por Fabricio Bustos (RIV).



Amonestados:

42’PT: Leonel Vega (TUC).

8’ST: Lautaro Godoy (TUC).

43’ST: Kendry Páez (RIV).

52’ST: Marcos Acuña (RIV).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Felipe Viola.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.