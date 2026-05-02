Tragedia en la autopista Córdoba-Rosario: se incendió un camión con gas y murió el chofer

Un conductor murió este sábado tras un choque entre dos camiones en la autopista Córdoba-Rosario, en el sentido hacia la capital cordobesa, a la altura del kilómetro 660 de la Ruta Nacional 9, en cercanías de Pilar.

Uno de los vehículos transportaba gas licuado y, tras el impacto, la cabina se incendió. Como consecuencia, el conductor falleció en el lugar y aún no fue identificado.

El siniestro generó un corte total en ese tramo de la autopista. Las autoridades dispusieron desvíos por la ruta 1B09 a la altura del puente de la ruta 13, en la zona de Pilar, y también por la localidad de Laguna Larga.

En el lugar trabajaban servicios de emergencia, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo el choque.