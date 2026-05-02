¿Miedo o desinformación?: el caso del funcionario que no convalida los datos de su propio gobierno

Hay frases que terminan pesando más que un yunque a la hora de analizar el desempeño de un funcionario público. A la de esta semana la pronunció Carlos Cuenca, presidente del Consejo General de Educación (CGE).

“Yo no puedo dar fe de esa cuestión”, respondió incómodo Cuenca cuando fue consultado por el periodista Antonio Tardelli en su programa radial acerca de la investigación sobre licencias psiquiátricas del sector docente publicada en la última edición de la revista ANÁLISIS.

En la publicación se reveló que doce psiquiatras de distintos lugares de la provincia concentraron la emisión de más de 25 mil certificados a maestros entrerrianos entre 2021 y julio de 2025.

Se identificaron casos de profesionales que superan los 100 certificados mensuales extendidos a docentes, en un esquema que, según testimonios, incluye entrega de certificados sin entrevista y cobros que pueden alcanzar hasta 100 mil pesos sin facturación.

Esa información, sobre la que Cuenca no puede “dar fe”, no es un invento de este medio ni un rumor de pasillo. Se basa en la respuesta formal a un pedido de información pública realizado por ANÁLISIS a los organismos de gobierno competentes. Lo que el funcionario no avala públicamente es lo que se conoce como “datos oficiales”.

La reacción de Cuenca roza el absurdo cuando se la compara con la de la Asociación de Médicos Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER). Luego de la salida de la nota, la entidad emitió un pronunciamiento en el que, naturalmente, objetó la publicación y salió a proteger la honorabilidad de sus miembros.

Pero lo más saliente es que AMPER no cuestionó ni uno solo de los datos publicados, aun cuando estos apuntan directamente al ejercicio profesional de sus asociados.

Más aún, desde la entidad se aprovechó la oportunidad al dejar explicitado que “no se avala ninguna práctica que se aparte de normas éticas y legales” y que “no se respaldan certificados emitidos en ausencia de responsabilidades médicas obligatorias, sin una entrevista clínica psiquiátrica, fundamentada en una historia clínica y en una diagnóstico preciso”, todas cuestiones señaladas en el informe periodístico en base a distintas fuentes.

En un párrafo particularmente elocuente, que parece destinado a despegarse de eventuales manzanas podridas, la comisión directiva de la Asociación de Psiquiatras hizo una advertencia: “La emisión indebida de certificados desprestigia a la especialidad, perjudica a los pacientes que realmente los necesitan y expone legalmente al profesional. Instamos a los colegas a ejercer con rigor técnico y ético”.

¿Cómo se explica que los psiquiatras no desmientan explícitamente los datos oficiales y que Cuenca no pueda defender los mismos?

En la entrevista quedó en evidencia que al funcionario que encabeza las políticas educativas en Entre Ríos el tema lo incomoda.

Es entendible: en redes sociales, en tiempos en que nadie lee más allá de los títulos, luego de la publicación proliferaron las opiniones y críticas como si el informe hubiera apuntado a los maestros y sus derechos.

La revista ANÁLISIS es un medio que en 36 años de existencia se ha caracterizado por tener una línea editorial en defensa de los trabajadores y no es grato leer ese tipo de comentarios. Pero así son las reglas de las redes y debemos sobrellevarlas los medios, los periodistas, los funcionarios y todos aquellos que sometemos nuestro trabajo a la mirada de la opinión pública, en este caso en su versión digital.

La discusión claramente no es si la salud mental es un problema real o no. Por supuesto que lo es y más en Entre Ríos, que está en una situación de gran vulnerabilidad que es de público conocimiento.

Tampoco la discusión es si los docentes tienen derecho a licencias. Claro que lo tienen.

La pregunta es otra: ¿el sistema que debería preservar el derecho a las licencias y al cuidado de la salud mental de los maestros entrerrianos está funcionando como corresponde, con acompañamiento y responsabilidad profesional, sin desviarse a una especie de negocio?

En este contexto, ¿qué motiva la actitud de Cuenca? ¿Es exceso de prudencia o una preocupante desinformación sobre un tema que atañe a su propia área? ¿Tiene miedo a las críticas y a enfrentarse con los psiquiatras, con los gremios, con los docentes?

Para un gobierno que se proclama reformista y que llegó con la bandera de cambiarlo todo, tener integrantes que no se animan a validar sus propios números es un lujo que la gestión no debería permitirse: menos funcionarios que no “dan fe” y más que miren los datos de frente y que instrumenten los cambios necesarios, por más incomodidad y tensión que la tarea demande.

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