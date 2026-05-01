La ciudad de Colón vive el primer Festival de Teatro Ambiental

La comunidad artística y los vecinos de la ciudad de Colón y alrededores disfrutan desde el jueves 30 de abril del Festival Teatro Silvestre, el primer encuentro de teatro ambiental de la provincia de Entre Ríos, que se extenderá hasta el domingo 3 de mayo. La propuesta es organizada por el espacio La Planta Cultural con el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos y se desarrolla en la sede ubicada en calle Bachini 168, dentro del barrio El Ombú.

El evento propone establecer un diálogo entre las disciplinas escénicas y el paisaje natural, abordando a través del arte las problemáticas ecológicas y la capacidad de regeneración del territorio. Para ello, se dispuso una programación que incluye funciones teatrales, ferias e intervenciones performáticas, muchas de las cuales funcionan bajo la modalidad de aporte voluntario no excluyente para garantizar el acceso de toda la comunidad.

Durante la jornada de este viernes 1 de mayo, las actividades formativas comenzarán a las 10:30 con el taller denominado "Eco Poéticas", coordinado por Anabella Porta. En este espacio, quienes participen trabajarán sobre la intervención de textos y el debate en torno a poéticas medioambientales, con el fin de reflexionar sobre la vida en paisajes posthumanos y el impacto de la actividad humana en el planeta.

Por la tarde, entre las 15 y las 18, la actividad se trasladará a la zona ribereña para el taller "Visionar", a cargo de Julieta Romano. Esta instancia de danza a orillas del río Uruguay invita a realizar prácticas ecosomáticas, utilizando la mirada como una herramienta para crear nuevos imaginarios y realidades, interviniendo el entorno mediante el movimiento corporal.

Para el sábado 2 de mayo, la programación continuará de 10 a 13 con el seminario "El cuerpo que brota", dictado por María José Pacayut. Esta propuesta de formación se centra en la exploración del mestizaje entre el cuerpo humano y el mundo vegetal mediante la construcción de dispositivos y prótesis poéticas elaboradas con elementos recolectados de la naturaleza. El taller busca investigar la creación de cuerpos híbridos, donde los participantes experimentan con extensiones orgánicas en sus brazos o dedos para habilitar nuevas formas de percepción y presencia escénica.

El cierre del festival está previsto para el domingo 3 de mayo, comenzando con un taller integrador de 11 a 13 que servirá como punto de encuentro de todas las exploraciones desarrolladas en los días previos. Bajo la coordinación de Victoria Vinzón, los participantes realizarán un proceso colectivo de creación basado en sus registros personales, que derivará en una acción performática final en el espacio público bajo el concepto de fuerzas de la naturaleza.

La inscripción a los talleres se realiza mediante este formulario.