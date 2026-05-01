La otra casta: uno por uno y quiénes son los 17 integrantes del clan Menem que ocupan cargos en el Estado

Corría el 2021, cuando los hermanos Milei se mostraron en público con los primos Menem en La Rioja. El líder de La Libertad Avanza, que por entonces se postulaba como diputado nacional, había viajado para apoyar la candidatura a legislador provincial de Martín Menem. Dos años más tarde, en diciembre de 2023, cuando Milei asumió como Presidente de la Nación, Martín Menem hizo lo propio como titular de la Cámara de Diputados. La sociedad política entre ambas familias estaba en marcha.

Apenas tres meses más tarde, su primo Eduardo “Lule” Menem desembarcó en la Casa Rosada de la mano de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tanto él como Martín ocupan un rol central en la gestión libertaria, pero no son los únicos miembros del clan Menem que encontraron cobijo en alguna dependencia estatal, tanto a nivel nacional como en La Rioja. En total, son al menos 17 los Menem que cumplen alguna función en el Estado, publicó el diario La Nación.

A ellos se suman otros parientes que están detrás de Registros de la Propiedad Automotor y empresas contratadas por el Estado que, en conjunto, terminan de apuntalar la capilaridad del apellido Menem en distintos niveles de gobierno.

Martín Menem asumió como titular de la Cámara baja el 7 de diciembre de 2023 y desde entonces, procuró rodearse de su familia para ejercer su rol. A fines de enero de ese año, su sobrino segundo Federico Sharif Menem fue designado Director General de la Secretaría Privada de la Presidencia de Diputados. El nombramiento generó un fuerte rechazo en la oposición que cuestionó el encumbramiento de familiares.

“No entiendo a quién quieren que busque para trabajar al lado mío. Simplemente, me tengo que rodear de gente en la que yo confío ciegamente”, argumentó el titular de la Cámara baja en declaraciones radiales. “[Sharif] trabaja conmigo hace unos tres años. Es la persona en la que más confío de todas las que tengo a la vuelta”.

Según pudo reconstruir el diario La Nación, Sharif Menem es hijo de Gabriel Menem, uno de los hermanos de “Lule” Menem. Este último fue designado, el 20 de febrero de 2024, como subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. “Lule”, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem y primo de Martín Menem, es uno de los hombres de extrema confianza de la hermana del primer mandatario.

El año pasado, su nombre quedó en el centro de la escena política luego de que terminara involucrado en los audios que relataban un presunto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que alcanza también a Karina Milei. El funcionario negó su participación y denunció una “burda operación política del kirchnerismo”. Hoy, ese entramado está siendo investigado por la Justicia.

Diego Spagnuolo, investigado por presunta corrupción en el área de Discapacidad que tenía a su cargo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem en 2023.

Además de su sobrino y su primo, “Lule” Menem cuenta con otros familiares es directos que se desempeñan en distintas áreas del Congreso Nacional. Su hermana Amalia Menem trabaja como asistente principal en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Figura en la nómina de planta permanente de la Cámara baja.

En tanto, Carola Menem, también hermana del funcionario nacional, se desempeña como asesora del senador nacional Carlos Pagotto, alfil de la familia Menem y el elegido por Karina Milei para presidir la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, donde se discuten los pliegos de los jueces. Se trata de un tema caliente para la gestión libertaria, que ya empezó a enviar los pliegos para cubrir 200 vacantes en la Justicia.

El senador nacional Juan Carlos Pagotto (derecha) junto a Gabriel Bornoroni, Martín y Eduardo Menem.

Marcela Fátima Menem completa el cuadro fraterno de “Lule”. Si bien no cuenta con un cargo público, la hermana del funcionario es, desde 1991, titular de un Registro de la Propiedad Automotor, ubicado en Paraná 145 en la ciudad de Buenos Aires. A ella se suma Laila Herminia del Carmen Siman Menem, otra integrante del clan riojano que, en declaraciones juradas, figura como encargada titular de un Registro de la Propiedad Automotor en la provincia de Neuquén desde 1994.

Por su lado, Nazarena Menem, hermana de Sharif Menem y sobrina de “Lule”, cuenta con un cargo en el Estado: integra la nómina de empleados de la Auditoría General de la Nación (AGN). Su nombre y el de su hermano figuraban en uno de los listados de funcionarios que tomaron un crédito del Banco Nación que se difundió el mes pasado.

Lara Menem es otra de las figuras jóvenes de la familia riojana que cumple una función pública en el Estado nacional. Según consta en su declaración jurada, se desempeña como empleada administrativa en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Su padre, Jorge Horacio Menem, trabaja en la misma dependencia nacional, pero como Director de Reingeniería de Procesos Aduaneros, un lugar clave para el desarrollo informático de la Aduana.

Tras la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al gobierno nacional, otro miembro del clan Menem logró desembarcar en el Estado. Amado Omar Menem es tío del titular de la Cámara de Diputados y, a mediados de enero de 2024, fue designado como titular de la Unidad de Gestión Local XXV del PAMI en La Rioja. “Después de 30 años de ejercer la abogacía en el foro local y nacional, ahora el objetivo es devolverle a la sociedad un poco de todo lo que me ha dado y salir de mi zona de confort, por eso acepté hacerme cargo del instituto por expreso pedido de Presidencia de la Nación”, dijo Amado Menem después de que se oficializara su nombramiento.

Un clan dividido

Mientras una parte de la familia Menem afianza su vínculo con LLA y el presidente Javier Milei, otra rama se encolumna detrás del Partido Justicialista en La Rioja. Hoy, son cinco los Menem que ejercen como funcionarios del gabinete de Ricardo Quintela, quien mantiene una oposición acérrima al primer mandatario.

Según consigna el Boletín Oficial provincial, Alfredo Menem -yerno del gobernador- se desempeña como ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja, mientras que su hermano Yamil Menem es el titular de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos provincial. El parentesco de ambos con los primos Martín y “Lule” Menem es lejano: el padre de los funcionarios riojanos era sobrino directo del expresidente Carlos Saúl Menem.

En el gobierno de la Rioja también aparecen otras figuras de apellido Menem como Roberto Carlos Menem, quien está al frente de la Secretaría de Gestión Administrativa, y Marcelo Menem que se desempeña en el Ministerio de Salud provincial. Según reconstruyó el diario La Nación, actualmente es director de Relaciones Interinstitucionales y con la Comunidad. En 2022, había ejercido como encargado de Municipios y Comunidades Saludables.

El listado de Menem en el gobierno riojano se completa con Jorge Omar Nicolás Menem. Según consigna en el Boletín Oficial, es el titular del Tribunal de Cuentas de La Rioja. En ese organismo también trabaja Silvia Pedernera Menem.

Otro de los nombres que aparecen en registros oficiales es el de Ana Carla Menem. Figura como jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil y Comercial y de Minas, Secretaría “B” Sala 7, unipersonal, de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja.

Proveedores y contratos con el Estado

Los nexos de la familia Menem con el Estado no se limitan solo a cargos en el sector público. El apellido riojano también aparece vinculado a empresas contratadas por el Estado como Tech Security SRL, una firma que, en 2024, había ganado una licitación pública millonaria con el Banco Nación para proveerle vigilancia privada.

Fernando y Adrián Menem (exdiputado nacional) son hermanos de Martín Menem y figuran como socios de esa compañía de seguridad. Según consigna en el Boletín Oficial, en febrero de 2024, el titular de la Cámara de Diputados cedió su participación dentro de la empresa (19 cuotas sociales) a su hermano Adrián. Apenas cinco meses más tarde, la firma se alzó con un contrato por casi 4000 millones de pesos con el Banco Nación.

Como informó el diario La Nación, Tech Security ya había prestado servicio de vigilancia en el Banco en el pasado, pero los contratos habían sido por un año. En este caso, el período se duplicó. La empresa también había mantenido contratos con otras entidades públicas como la empresa estatal Belgrano Cargas, la Biblioteca Nacional y la municipalidad de Vicente López.

En La Rioja, el apellido Menem también aparece vinculado a contrataciones públicas. Jorge Ángel Menem Hilal figura en registros oficiales como proveedor aprobado del gobierno provincial. Es socio de la empresa Altaufi SA, que, en 2016, fue inscripta de manera definitiva en el Registro Provincial de Proveedores y Contratistas del Estado.