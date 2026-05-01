La Justicia intimó a la Municipalidad de Paraná y la Provincia a que se traslade el Volcadero

La titular del Juzgado N° 5 con competencia residual del ex Juzgado Civil y Comercial N° 8, Yanina Yzet, intimó a la secretaría Legal y Administrativa y de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, a la secretaría de Ambiente y la Fiscalía de Estado de Entre Ríos y a la Defensoría del Pueblo a que se dé cumplimiento a la sentencia que ordena el saneamiento del vertedero de la capital entrerriana.

El escrito hace lugar al pedido del Foro Ecologista Paraná que recurrió a la Justicia a principios de abril para que se ejecute una manda que está pendiente hace 17 años y ordenó el cese de las quemas en el basural, la implementación de un plan de gestión integral de residuos y el traslado del actual predio donde se reciben los residuos urbanos.

La causa remite a un expediente iniciado en 2008 y que obtuvo curso favorable en 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017 y se reactivó con el regreso al trabajo de una Mesa de Trabajo Ambiental que mantuvo reuniones desde fines de 2025 para abordar la problemática de los desperdicios y las humaredas.

Con fecha de este lunes 27 de abril, la jueza Yzet intimó a la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos a que dé cumplimiento de una sentencia por un amparo ambiental promovida en el año 2007 para la implementación de un plan de gestión de residuos y traslado del Volcadero, recordó ERA Verde.

El pedido se elevó junto a un informe el 6 de abril pasado por parte del presidente del Foro Ecologista Paraná, Daniel Verzenassi, que solicitó la ejecución de la sentencia emitida en 2009 y ratificada a lo largo de los años en distintos fallos pero nunca cumplida del todo.

A 19 años de haberse iniciado el requerimiento, Vezeñassi, con representación legal de Aldana Sasia, recordó las numerosas resoluciones judiciales que han intimado a las distintas administraciones municipales a fijar plazos y llevar adelante las medidas correspondientes y pide que se apliquen multas y se identifique a los funcionarios responsables que no aplicaron la manda judicial.

El tema fue abordado esta semana en el encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio y los intendentes del “Consorcio Interjurisdiccional Regional Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná”. Allí analizaron posibles espacios para a la instalación de un “parque ambiental” de tratamiento de residuos del área metropolitana: la Capital, San Benito, Oro Verde, Colonia Avelllaneda y Sauce Montrull.

“Las ciudades tenemos la necesidad del tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de eliminar los vertederos a cielo abierto. Incluso hay sentencias judiciales que así lo han dispuesto”, dijo la intendenta Rosario Romero.

Gestiones pendientes

En su presentación ante la jueza el Foro Ecologista advierte que “no se ha concretado el traslado del volcadero municipal; no se ha implementado un relleno sanitario conforme a derecho; no existe solución definitiva de disposición final de residuos”.

También se señalan fallas en algunos puntos implementados para la gestión de residuos: “La separación en origen es prácticamente inexistente; la planta de tratamiento funciona de manera parcial e ineficiente; persisten focos ígneos y emisiones de humo que afectan periódicamente a la población; existen numerosos basurales y microbasurales activos”.

Para el Foro, “no se trata de una imposibilidad material, sino de una deficiente o inexistente utilización de recursos destinados específicamente al cumplimiento de la sentencia”.