La deuda externa es la más alta de la historia y se multiplicaron por cuatro los vencimientos de corto plazo

La deuda pública volvió a marcar un récord y superó los 483.830 millones de dólares a marzo de 2026, lo que implica un incremento cercano al 30 por ciento desde diciembre de 2023, pese al discurso oficial que insiste en que la deuda no creció. De acuerdo con el balance cambiario del Banco Central, durante esta gestión se registró un ingreso significativo de dólares por deuda externa que no se tradujo en acumulación de reservas ni en fortalecimiento de la economía real.

El economista Martín Burgos, director de la consultora Lado B, señala que el eje del problema está en el destino de esos fondos, que lejos de apuntalar la economía terminan alimentando la salida de divisas. "El Gobierno afirma que no tomó deuda, pero los datos muestran que sí hubo ingreso de financiamiento externo, que se utilizó principalmente para cubrir compromisos financieros y fuga de capitales", explica.

De acuerdo con los datos actualizados a marzo de 2026, desde diciembre de 2023 ingresaron 47.000 millones de dólares netos en concepto de deuda externa, incluyendo desembolsos de organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y préstamos financieros, consignó el portal La Política On Line.

Pero, en paralelo se registró una fuerte salida de divisas. La formación de activos externos alcanzó los 36.000 millones de dólares, un proceso que se intensificó tras la flexibilización de las restricciones cambiarias en abril de 2025, lo que refleja una creciente dolarización de carteras.

A este esquema se suman los pagos de intereses de la deuda, en gran parte asociados a compromisos contraídos durante el gobierno de Mauricio Macri, y la reciente habilitación de la remisión de utilidades al exterior. De este modo, los dólares que ingresan por endeudamiento tienden a salir rápidamente del sistema.

El Gobierno afirma que no tomó deuda, pero los datos muestran que sí hubo ingreso de financiamiento externo, que se utilizó principalmente para cubrir compromisos financieros y fuga de capitales.

El resultado es un circuito en el que el endeudamiento financia la fuga de capitales: los dólares entran por una ventanilla y salen por la otra. Lejos de fortalecer la posición externa, el ingreso de divisas se convierte en un puente para financiar la salida, reproduciendo un esquema ya conocido en la economía argentina.

Este funcionamiento tiene un impacto directo sobre las reservas internacionales. A pesar del buen desempeño exportador, las reservas brutas muestran una evolución acotada y las reservas netas prácticamente no logran despegar.

La deuda externa es la más alta de la historia y se multiplicaron por cuatro los vencimientos de corto plazo

Uno de los factores que explica esta limitación es la relación entre depósitos en dólares y reservas. La diferencia entre ambos se mantiene por debajo de los 8.000 millones de dólares, un nivel similar al de 2023, lo que evidencia la dificultad estructural para acumular divisas genuinas.

Los depósitos en dólares, por su parte, tuvieron un fuerte impulso en 2024 a partir del blanqueo, que aportó más de 20.000 millones de dólares al sistema financiero. Sin embargo, parte de esos fondos se retiró hacia fines de ese año, mostrando la fragilidad de ese crecimiento, destacó el portal La Política On Line.

Se observa un cambio relevante en la composición de la deuda. El peso de los compromisos de corto plazo creció con fuerza: pasó del 3,5 por ciento del total en diciembre de 2023 al 14 por ciento en marzo de 2026, lo que implica una fuerte concentración de vencimientos en el corto plazo y un aumento del riesgo de refinanciamiento.

Desde la flexibilización cambiaria de abril de 2025, los depósitos volvieron a crecer hasta ubicarse en torno a los 38.000 millones de dólares. No obstante, ese aumento fue de aproximadamente 10.000 millones, muy por debajo de los 36.000 millones que se canalizaron hacia la formación de activos externos.

En paralelo, también se observa un cambio relevante en la composición de la deuda. El peso de los compromisos de corto plazo creció con fuerza: pasó del 3,5 por ciento del total en diciembre de 2023 al 14 por ciento en marzo de 2026, lo que implica una fuerte concentración de vencimientos en el corto plazo y un aumento del riesgo de refinanciamiento.

La brecha entre el ingreso de deuda y la salida de capitales configura un escenario de mayor vulnerabilidad externa. En este marco, la economía se sostiene sobre un esquema en el que la deuda crece al mismo tiempo que los dólares se fugan, sin lograr consolidar una base sólida de reservas ni reducir la vulnerabilidad externa, en un esquema que vuelve a mostrar límites conocidos.