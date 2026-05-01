Estudiantes y docentes de teatro impulsan un nuevo espacio de formación y debate, con eje en las infancias

Estudiantes y docentes del Profesorado de Teatro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos lanzaron la convocatoria para las primeras Jornadas Teatrales 2026, las cuales se desarrollarán durante los meses de mayo y junio en la ciudad de Paraná. Esta propuesta surge con el objetivo de generar un ámbito de encuentro, formación profesional y difusión de las diversas prácticas escénicas que conviven en la región, buscando integrar el arte con la educación y el territorio.

El evento está destinado tanto a profesionales del sector como a estudiantes y público interesado, ya que ofrece una instancia de intercambio que promueve vínculos intergeneracionales entre los distintos hacedores del ámbito teatral.

La programación de esta primera edición se estructuró bajo el eje temático denominado "Teatro e infancias", una línea que busca profundizar en la investigación artística y pedagógica orientada a los más pequeños.

Entre las actividades confirmadas, se destacan diversos talleres prácticos, una mesa redonda de debate y un recorrido guiado por las instalaciones de la Biblioteca Teatral Municipal.

Asimismo, el cronograma incluye una mesa de ponencias que se llevará a cabo el día viernes 29 de mayo en la sede de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, ubicada en calle Italia 61.

Cabe destacar que todas las instancias de estas jornadas serán gratuitas y abiertas a la comunidad, contando con certificaciones que poseen la validación del Consejo General de Educación y de la propia universidad.

En lo que respecta a la convocatoria de ponencias, la organización dispuso el 9 de mayo como fecha límite para la recepción de los resúmenes. Este espacio de exposición está diseñado específicamente para la divulgación de producciones académicas y experiencias que emerjan del territorio.

Según las bases establecidas, los trabajos presentados deben ser inéditos y guardar una relación directa con el eje central de las jornadas. Los documentos deberán enviarse en formato Word y no podrán exceder las 3000 palabras, incluyendo un encabezado con el título de la obra, los datos de los autores, su filiación institucional y un resumen previo que no supere las 400 palabras.

La modalidad de la mesa de ponencias estipula que cada expositor o grupo de autores en colaboración dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos para exponer.

Además de las actividades en la Escuela Carminio, las jornadas extenderán su radio de acción hacia el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse a través del correo electrónico jornadasteatrales.pna@gmail.com

Inscripción en este enlace.