El Premio Federal de Pintura otorgará importantes distinciones económicas a artistas que resulten ganadores

El Fondo Nacional de las Artes, la Fundación María Calderón de la Barca y la Secretaría de Cultura de la Nación anunciaron el lanzamiento del Premio Federal de Pintura, un certamen de alcance nacional que repartirá un total de 50.000 dólares entre los trabajos seleccionados. La inscripción se realiza de manera virtual a través de la plataforma digital del Fondo Nacional de las Artes, y se exiende hasta el próximo jueves 11 de junio.

La iniciativa busca poner en valor la producción de los pintores argentinos y dinamizar el sector de las artes visuales en cada una de las provincias, fomentando la circulación de obras y el desarrollo del mercado artístico mediante un esquema de colaboración entre el sector público y el ámbito privado.

El concurso está dirigido a artistas visuales argentinos, ya sean nativos o naturalizados, que puedan acreditar una residencia mínima de dos años en la provincia o distrito por el cual decidan postularse. Podrán participar personas mayores de edad que posean formación académica en artes visuales o en disciplinas relacionadas como el diseño gráfico, la arquitectura, la fotografía, el diseño industrial o las artes audiovisuales.

El reglamento contempla la participación de aquellos que, sin poseer títulos habilitantes, cuenten con una trayectoria y formación idónea demostrable en el campo de la pintura. El proceso de selección busca garantizar la representatividad territorial, por lo que se elegirán 24 finalistas, asegurando que cada una de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenten con un exponente en la instancia definitiva. A partir del 20 de julio se comunicarán los resultados.

Las obras que resulten finalistas integrarán una exposición especial que tendrá lugar el 13 de agosto en la Sala 607 del Palacio Libertad.

Los artistas seleccionados en la primera etapa deberán realizar la entrega física de sus trabajos entre los días 3 y 5 de agosto en la sede de la muestra para su posterior montaje.

El jurado de premiación estará integrado por seis especialistas, entre los que se encuentran María Paula Zingoni, Directora Nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Tulio Andreussi Guzmán, Presidente del Fondo Nacional de las Artes; y Andrés Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes. Este cuerpo colegiado tendrá la responsabilidad de evaluar las piezas y definir las tres distinciones principales del certamen.

En cuanto a la distribución de los fondos, el Primer Premio Fundación consistirá en una suma de 30.000 dólares, mientras que el Segundo Premio Fundación recibirá 15.000 dólares. Además, se otorgará una tercera distinción denominada Revelación Federal, dotada con 5.000 dólares.