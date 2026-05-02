Casi la mitad de las pymes evalúa reducir personal en 2026

Según la última Encuesta de Expectativas Pyme, realizada entre enero y febrero de 2026, casi la mitad de las empresas evalúa reducir su plantel en los próximos seis meses, en un contexto marcado por menor optimismo y mayores dificultades para sostener la actividad.

El dato más relevante del relevamiento es el giro en la dinámica del empleo. Por primera vez en la serie, una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que comenzó a analizar recortes en su dotación, advierte el informe.

-El 31,1% considera “probable” reducir personal

-El 18,5% ya lo tiene decidido

En conjunto, el dato roza el 50%, el nivel más alto registrado

“El cambio en la dinámica del empleo refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad”, explicó Guillermo Fraile, responsable del estudio.

El deterioro no solo se observa en las proyecciones. También se refleja en la dinámica reciente del empleo. El 41,9% de las pymes aseguró haber reducido personal en los últimos seis meses, lo que confirma una tendencia en marcha. Al mismo tiempo, persiste una problemática estructural: más del 70% de las empresas afirma tener dificultades para encontrar talento calificado, lo que genera una paradoja en el mercado laboral.

Los datos del sistema previsional reflejan esta dinámica. En enero de 2026, el empleo asalariado privado alcanzó los 6.195.925 trabajadores, sin cambios relevantes respecto al mes anterior. Esto implica que todas las empresas del sector privado en Argentina generan empleo formal para poco más de seis millones de personas, un nivel que se mantiene estancado desde el 2012 y que no logra recuperar el terreno perdido. En términos interanuales se perdieron cerca de 94.190 puestos formales. Tras una leve recuperación a fines de 2024, el empleo se estancó durante 2025 y desde mediados de ese año volvió a mostrar una tendencia a la baja.

Caen las expectativas y crece la cautela

El informe también evidenció un fuerte deterioro en las expectativas empresarias. La proporción de pymes que espera una mejora en la situación del país cayó de niveles cercanos al 70% a poco más del 30% en el último año. En paralelo, crece la percepción de un escenario más adverso, lo que impacta en decisiones clave como inversión, producción y empleo.

Presión impositiva, la principal preocupación

En este contexto, la agenda de preocupaciones empresarias también mostró cambios. La presión impositiva se consolidó como el principal problema para las pymes, desplazando a la inflación. De hecho, casi tres de cada cuatro empresarios consideró que una reforma fiscal tendría mayor impacto positivo que una reforma laboral.

Un 2026 con señales de alerta en el trabajo

El panorama que surge del relevamiento es claro: el mercado laboral enfrenta un escenario desafiante, con empresas más cautas, menor optimismo y señales de ajuste en el empleo. En este contexto, las decisiones de las pymes se convierten en un indicador clave para anticipar la evolución del trabajo en Argentina. De cara a 2026, el empleo aparece como uno de los principales termómetros de la economía, en un escenario donde la recuperación aún no logra consolidarse.

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