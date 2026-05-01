Revés judicial para DF Entertainment y Live Nation: frenan la demolición y remodelación del Luna Park

La Justicia volvió a frenar la demolición del Luna Park y crece la disputa por su futuro.

En un duro golpe para el proyecto de transformación del histórico Estadio Luna Park, la Justicia porteña ordenó la suspensión inmediata de todas las obras de demolición y remodelación previstas en el recinto, en una decisión que impacta de lleno en los planes de DF Entertainment y la multinacional Live Nation, que tienen a su cargo la explotación del estadio.

El fallo fue dictado este 30 de abril de 2026 por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, que resolvió hacer lugar a los recursos presentados contra una sentencia de primera instancia que había rechazado una medida cautelar. De esta manera, el tribunal revocó aquella decisión y dispuso la paralización total de cualquier trabajo constructivo o de demolición hasta que se dicte una resolución definitiva.

La medida representa un freno clave al ambicioso —y polémico— proyecto de modernización que DF Entertainment, en sociedad con Live Nation, pretendía llevar adelante durante las próximas décadas en el Luna Park, un edificio protegido por su valor histórico y cultural.

Los cuestionamientos al proyecto

Entre los principales argumentos de las organizaciones demandantes, se destacan:

-La existencia de un aumento de volumen encubierto bajo la figura de “superficie nueva”, algo prohibido para edificios con protección estructural.

-La demolición total del interior del estadio, considerada incompatible con los principios de autenticidad e integridad patrimonial.

-La modificación de la cubierta y la fachada, en contradicción con las normas que exigen conservar estos elementos originales.

-La falta de intervención de organismos clave como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Legislatura porteña.

-Un posible impacto ambiental acústico, con niveles de ruido proyectados por encima de los límites permitidos.

Los fundamentos de la Cámara

Al analizar el caso, los jueces Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta consideraron que existen elementos suficientes para presumir que el proyecto podría vulnerar las normativas vigentes.

Entre otros puntos, señalaron que:

-La obra afectaría más del 20% de la superficie del inmueble, lo que activa requisitos legales más estrictos.

-Hay indicios de que el proyecto alteraría el volumen original del edificio, algo expresamente limitado.

-El Gobierno de la Ciudad no respondió de manera convincente a varios de los cuestionamientos legales planteados.

-La normativa vigente exige preservar tanto la fachada como la cubierta, lo que pondría en duda la legalidad de su reemplazo.

-Además, el tribunal remarcó que, tratándose de un Monumento Histórico Nacional, cualquier intervención podría generar daños irreparables si se ejecuta antes de una evaluación judicial completa.

Suspensión total hasta nuevo fallo

En base a estos argumentos, la Cámara consideró acreditados los requisitos de “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”, y ordenó la suspensión total de las obras como medida cautelar.

La decisión implica un freno contundente para DF Entertainment y Live Nation, que buscaban avanzar con una transformación profunda del estadio, y abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro del Luna Park.

Por ahora, el ícono porteño queda resguardado bajo la órbita judicial, a la espera de una sentencia definitiva que determine si el proyecto puede avanzar o deberá ser reformulado.

La historia del conflicto

El conflicto judicial en torno al estadio se arrastra desde hace meses: en diciembre de 2025 ya se había dictado una primera medida de suspensión, luego en marzo de 2026 se habilitaron avances en otra instancia, y ahora se volvió a frenar el proceso.

Por el momento, la demolición queda suspendida, mientras la Justicia deberá resolver el fondo de la causa, lo que podría derivar en una modificación del proyecto o en su cancelación definitiva.

El caso mantiene en tensión a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo es un estadio emblemático, sino también un símbolo de la historia cultural argentina, escenario de eventos deportivos, recitales y actos políticos a lo largo de décadas.

Fuente: Noticias Argentinas.