AJER rechazó descuentos del Superior Tribunal de Justicia y denunció que es "una forma de apriete"

El conflicto en el Poder Judicial entrerriano sumó un nuevo capítulo luego de que la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) rechazara la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de descontar los días no trabajados por medidas de fuerza. La resolución del tribunal, adoptada por unanimidad en el Acuerdo General Nº 10/26, dispuso aplicar quitas salariales proporcionales ante la continuidad de paros y retenciones iniciados en febrero.

El máximo órgano judicial provincial —integrado por Germán Reynaldo Carlomango, Carlos Tepsich y los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak, Leonardo Portela, Gisela Nerea Schumacher, Laura Soage y Susana Medina— fundamentó la medida en que, si bien el derecho de huelga es constitucional, la remuneración corresponde a servicios efectivamente prestados. En ese marco, se contabilizaron trece jornadas de protesta entre febrero y abril.

Frente a esta decisión, el Plenario Provincial de Delegados de AJER, con participación de su Comisión Directiva y representantes de 15 filiales, emitió un duro comunicado en el que expresó su rechazo. “El Plenario Provincial de Delegados de AJER, con la presencia de la Comisión Directiva y de los representantes de 15 Filiales, repudia y rechaza la decisión del STJ de disponer el descuento de las medidas de fuerza, por ser una medida coercitiva y una forma de apriete que ataca a los trabajadores en su salario cuando ejercen el derecho constitucional de huelga”, dice el comunicado enviado a ANÁLISIS.

El documento profundiza la crítica al sostener que: "Atacar el salario, sustento de las familias, es claramente una práctica laboral desleal y antisindical que viola los principios de la ética laboral y obstaculizan la libertad sindical y el ejercicio del derecho de los trabajadores/as. Pero a pesar de esta sanción a quienes reclaman por su salario y sus derechos, los judiciales ratificamos que no renunciaremos a nuestros reclamos porque son justos y porque representan nuestra voluntad y dignidad. Por ello convocaremos en los próximos días a reuniones y asambleas en todas las filiales a fin de informar y debatir sobre las formas en que continuaremos con nuestros reclamos".

Asimismo, el gremio cuestionó los argumentos del tribunal respecto a los avances en las demandas sectoriales: "Finalmente queremos dejar en claro a la sociedad que lo manifestado por el STJ en el Acuerdo que dispone los descuentos falta a la verdad ya que el pago del título no respeta lo que establece la Ley 5143, Estatuto del Empleado Judicial, no incluye a todos los trabajadores y es en este momento sólo un anuncio que no tiene ni reglamentación ni mucho menos efectivización. Y que el resto de los reclamos no tienen a la fecha ninguna respuesta. Ni la recuperación salarial, ni las designaciones a dedo por fuera de la ley, ni las modificaciones a los concursos que destruyen su trasparencia, habilitando la selección arbitraria. Como tampoco se ha desistido en la intención de eliminar el 82% móvil que significaría el empobrecimiento de los trabajadores jubilados actuales y futuros".

El posicionamiento de AJER anticipa la continuidad del conflicto en el ámbito judicial entrerriano, con nuevas instancias de debate y posibles medidas gremiales en las distintas filiales de la provincia.