Tres adolescentes hospitalizados a raíz del despiste de una camioneta en Villaguay

El joven conductor habría perdido el control del rodado en una curva, continuando su trayectoria hasta caer en un zanjón.

Personal policial fue comisionado este sábado por la mañana a calle Perón y García de Villaguay, tras tomarse conocimiento de un siniestro vial. Al arribar, se constató el vuelco de una camioneta Ford Ranger.

La camioneta era conducida por un joven de 17 años de edad, quien se desplazaba acompañado por otros dos adolescentes de 17 y 16 años. Por causas que se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado en una curva, continuando su trayectoria hasta caer en un zanjón.

Los acompañantes manifestaban dolencias y presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital local para su atención médica. El joven de 17 años presentó fractura de antebrazo derecho, lesiones de carácter grave, y los restantes lesiones leves como golpes, indicó Ahora.

Intervino en el lugar la Sección Comando Radioeléctrico y Sección Asuntos Judiciales, a cargo de las actuaciones.