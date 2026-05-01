Después de un mes, vuelven a circular los colectivos urbanos en Concepción del Uruguay

Luego de un mes sin circulación del transporte urbano de pasajeros en Concepción del Uruguay, el lunes volverán a funcionar las líneas de colectivos de la ciudad.

La reanudación del servicio será posible gracias al convenio firmado entre la Municipalidad y las empresas prestatarias BAJO URUGUAY S.R.L. y URUGUAY BUS S.R.L., que además contempla un aporte económico por parte del Municipio para garantizar la continuidad del sistema.

El acuerdo fue alcanzado en un contexto de fuerte crisis económica que afecta al transporte público, marcada por el aumento de los costos operativos y la desaparición de subsidios nacionales y provinciales que históricamente sostenían el servicio, consignó La Pirámide.

El Presidente Municipal, José Lauritto; junto al Secretario de Gobierno, Oscar Noir; y el Secretario de Hacienda, Fernando Picart, firmaron el convenio con los representantes de ambas empresas de transporte que retomarán el servicio.

“El transporte urbano de pasajeros constituye un servicio público esencial para la comunidad, porque permite que vecinos y vecinas puedan llegar a las escuelas, a sus lugares de trabajo, centros de salud, oficinas públicas y distintas actividades diarias”, señaló Noir tras la rúbrica.