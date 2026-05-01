Conmebol anunció el lanzamiento de una serie sobre la Copa Libertadores 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la producción de la serie que se llamará Conmebol Libertadores 2026: La Gloria Eterna.

La producción contará con capítulos centrados en la copa más importante de América desde el inicio de la fase de grupos hasta la final del torneo.

Cómo será la nueva serie sobre la Copa Libertadores

Actualmente en producción, la serie estará compuesta por 11 episodios y, por primera vez en la historia del certamen, brindará acceso exclusivo a los protagonistas de la Conmebol Libertadores: entrevistas inéditas, momentos de la vida cotidiana de jugadores y cuerpos técnicos, así como material capturado en espacios de acceso restringido a lo largo del desarrollo del torneo.

Los episodios se lanzarán de manera progresiva durante el desarrollo de la competición, antes del inicio de cada fase, permitiendo que las audiencias acompañen las historias mientras se están escribiendo. Este enfoque conecta pasado, presente y futuro de la Conmebol Libertadores, revelando los orígenes, los desafíos y las aspiraciones de los clubes participantes en una narrativa que evoluciona junto al torneo.

La serie seguirá de cerca a los 32 equipos clasificados, recorriendo distintas ciudades del continente para capturar la intensidad del campeonato desde dentro: vestuarios, túneles, traslados, concentraciones y otros espacios que habitualmente quedan fuera del alcance del público.

"Con la Conmebol Libertadores buscamos siempre nuevas formas de enriquecer la experiencia de los hinchas y hacerlos parte de la Gloria Eterna. Nuevos productos, vivencias y enfoques con la misma pasión que nació hace 66 años y que ha convertido a este torneo en una de las competiciones deportivas más importantes del mundo. Este documental se cargará con las emociones y la energía únicas del fútbol sudamericano, a medida que el torneo avanza", aseguró Alejandro Domínguez en un comunicado.

Fuente: Ámbito.