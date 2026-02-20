Impro “Tirame Un Título” llega a Parientes del Bar este sábado

El humor improvisado vuelve a escena en Paraná con una propuesta participativa y sin filtros. Este sábado 21 de febrero a las 21 se presentará “Tírame Un Título”, un espectáculo de impro donde las historias nacen a partir de las ideas del público y se construyen en el momento, sin guion ni estructura previa. La función tendrá lugar en Parientes del Bar, en el espacio de Feria ubicado en la intersección de Salta y Nogoyá.

La dinámica propone una experiencia distinta: escenas inesperadas, humor descontracturado y la posibilidad de que cada espectador se convierta en disparador creativo de la noche.

Con entrada libre y salida a la gorra, el show invita a disfrutar no solo del espectáculo sino también de la propuesta gastronómica habitual del bar, con opciones para comer y beber durante la función.

Desde la organización advirtieron que la capacidad es limitada, por lo que recomiendan realizar reservas con anticipación al 343 5304045 o a través de mensaje directo a la cuenta de Instagram @enelactoimpro.

Una noche sin libreto y con finales imprevisibles, donde lo único seguro es que cada función será irrepetible.