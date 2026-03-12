Con protagonismo del VAR, Defensa y Justicia y Central Córdoba hicieron tablas

Defensa y Justicia y Central Córdoba hicieron tablas en Florencio Varela, por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Defensa y Justicia igualó 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido que se disputó en el Estadio Norberto Tomaghello y se enmarcó en la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El defensor Elías Pereyra había abierto el marcador para el local a los 12 del segundo tiempo, aunque un penal del delantero Michael Santos igualó el resultado a los 32 del complemento.

Con la igualdad, el Halcón se mantiene en el octavo y último puesto de clasificación de la zona A, con 13 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri marchan undécimos, con nueve unidades.

El partido en Florencia Varela

La primera llegada del partido se dio a los siete minutos, con un avance desde la derecha hacia el centro del delantero Agustín Hausch, cuyo remate al primer palo fue desviado por el arquero Alan Aguerre.

Diez minutos después llegó la visita, con un centro atrás que permitió un remate del mediocampista Matías Vera, que no pudo con el arquero Cristopher Fiermarin, cuyo rebote fue desaprovechado por el carrilero Santiago Moyano, con un remate ancho por el primer palo.

En 22 minutos, el mediocampista Aaron Molinas puso un centro desde la izquierda al primer palo para que prolongue de cabeza Abiel Osorio, con un remate que Aguerre detuvo sobre su poste derecho.

Defensa abrió el marcador a los 12 minutos, con remate de volea desde el borde del área del mediocampista Mateo Aguiar, que picó y fue desviado por Aguerre, aunque con un rebote frontal que Elías Pereyra pudo empujar al gol.

Mateo Aguiar fue expulsado a los 20 minutos de la segunda parte, con una roja directa posterior a una dura entrada sobre el defensor Facundo Mansilla.

Un rato después, a los 30 minutos, una pequeña falta del defensor Emanuel Amor sobre el delantero Michael Santos fue sancionada como penal, luego de una revisión en el VAR, el cual fue aprovechado por el propio atacante uruguayo, con un derechazo bajo y cruzado para el 1-1 con el que se murió el partido.