Pettovello echó a su jefe de Gabinete en el Ministerio por 'falta de austeridad'

La polémica por la lista de funcionarios o legisladores libertarios que accedieron, o están en trámite de hacerlo, a millonarios préstamos hipotecarios del Banco Nación está lejos de agotarse. Es más, ya llegó a Tribunales, con una denuncia de la Coalición Cívica, y el diputado Esteban Paulón también presentó pedidos de informes en la Cámara Baja, pero este viernes hubo un episodio conmocionante en el Gobierno que podría vincularse de manera indirecta con esos millones prestados por el Banco Nación a muchos funcionarios cuyo discurso era el de "terminar con el Estado": la ministra Sandra Pettovello le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete en Capital Humano, Leandro Massaccesi.

Conviene resaltar que Capital Humano es una cartera en las que las carencias se ven a diario en cada mostrador. Allí se deciden o rechazan subsidios básicos, ayudas o alimentos a comedores de los sectores más vulnerables, y otros tantos temas sociales que tienen que ver con pobreza extrema. Pero en esa ciénaga, Pettovello ha surfeado con habilidad estableciendo un modelo de gestión que está, sin dudas, entre lo mejor que ha ofrecido el gobierno de Javier Milei a la sociedad en estos dos años en el poder.

Y aunque no hubo todavía comunicados dando cuenta del cese de Massaccesi, y hasta es posible que el reemplazo se enmarque en cuestiones puntuales que hacen al manejo interno de la cartera, las versiones indican que la ministra decidió el alejamiento de Massaccesi porque su nombre en esa lista de beneficiarios libertarios del Banco Nación salía de las pautas de 'austeridad y bajo perfil' que se exige a los funcionarios de la cartera.

Exponiendo a los Milei y a Toto Caputo

Hijo del ex gobernador rionegrino Horacio Massaccesi, el funcionario ahora desplazado había llegado a Capital Humano a mediados de 2024. En la lista de funcionarios del Gobierno recibiendo préstamos del BNA Massaccesi era uno de los más altos, ya dijimos que con 420 millones de pesos, y ante el tenor de esa nómina circulando en redes sociales (con amplia mayoría de comentarios críticos), Pettovello resolvió el pedido de renuncia, en una situación que, como ironía libertaria, se contrapone de manera directa con la defensa a ultranza que en el Ejecutivo hacen el presidente Javier Milei y su hermana Karina con el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Al exvocero los hermanos Milei lo sostienen contra viento y marea, cuando el funcionario primero sumó a su mujer en el avión presidencial a Estados Unidos cuando había firmado una disposición contraria, luego se supo de un vuelo privado a Punta del Este que pagó un amigo suyo con programas en la TV pública, después trascendió una casa en un country de Exaltación de la Cruz, y todo esto (que muestra escasa austeridad) se sumó la compra de un departamento en Caballito, por un valor inferior al de mercado, y con un presunto privado de dos jubiladas que eran las vendedoras del inmueble, y que cuando fueron consultadas por la prensa dijeron que a Adorni no lo conocían.

Y también Pettovello expuso con su movida al ministro de Economía Luis Toto Caputo, que mantiene un silencio glacial sobre los créditos millonarios que el Banco Nación le dio a funcionarios de su equipo: el secretario de Finanzas, Federido Furiase, y su asesor y tuitero en jefe Felipe Núñez. Ambos recibieron 410 y 470 millones de pesos, respectivamente, una suma que dados los avatares de los puestos políticos las autoridades del banco deberán explicar cómo estiman que esos actuales funcionarios podrán pagar sus cuotas durante décadas...

Adorni sigue viajando...

La novedad de última hora del caso Adorni es ahora la investigación sobre otro viaje de lujo que habría realizado, en secreto cuando ya estaba en el poder, a un lujoso resort all inclusive en las paradísiacas playas de Aruba, en el Caribe.

Ante ese fárrago de denuncias, Milei abraza a Adorni en cada acto al que lo lleva, y aunque algunos gestos de Karina Milei parecen mostrar algún atisbo de enfriamiento (por ejemplo no llevarlo a la foto de su cumpleaños en Casa Rosada, donde apareció con Pilar Ramírez, Santilli y Martín Menem), lo cierto es que en público el Gobierno ha negado de manera tajante que la continuidad de Adorni corra peligro. Pettovello, sin embargo, ya había despedido a una funcionaria en el inicio de gestión por la compra de una cafetera en el Ministerio que costaba dos millones de pesos, de manera que cuando habla de 'actuar con austeridad y bajo perfil' lo cumple a rajatabla... Incluso ya despidió y denunció a su propio secretario de Niñez por presuntos hechos de corrupción.

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