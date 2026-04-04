Marco Trungelliti jugará la final del ATP de Marrakech

Este sábado, el tenista argentino Marco Trungelliti disputó la semifinal del ATP 250 de Marrakech, Marruecos. En esa instancia se midió con el italiano Luciano Darderi, primer clasificado del torneo.

En poco más de dos horas y 10 minutos y en un encuentro sumamente parejo, Trungelliti se impuso por 6/4 y 7/6 (2) de manera que logró el pasaje hacia la final del torneo.

Se trata de la primera definición que disputará en toda su carrera, de manera que se convirtió en el tenista más longevo en alcanzar una final por primera vez en la Era Abierta. La marca anterior era del dominicano Víctor Estrella Burgos, que alcanzó su primera final a los 34 años y 190 días en Quito 2015. Trungelliti tiene 36 años.

Su rival pudo ser el argentino Camilo Ugo Carabelli, pero no será así. Esto se debe a que en la otra semifinal el ganador fue el español Rafael Jódar, que se impuso por 6/2 y 6/1 para alcanzar la definición del torneo. La final del campeonato se disputará este domingo.

El camino de Trungelliti

En su recorrido hasta la final, Trungelliti debió afrontar el torneo de clasificación previo al arranque del campeonato. Incluyendo esos dos partidos , su recorrido fue el siguiente:

Clasificatorio:

6/3 y 7/5 vs. Hynek Barton.

7/6 (8) y 6/4 vs. Rei Sakamoto.

Dieciseisavos:

7/6 (5) y 6/2 vs. Henrique Rocha.

Octavos:

7/6 (4) y 6/3 vs. Kamil Majchrzak.

Cuartos:

4/6, 6/3 y 6/4 vs. Corentin Moutet.

Semifinal:

6/4 y 7/6 (2) vs. Luciano Darderi.