“Nos ha dejado mucho para pensar este arranque”, señaló Juan Monge

En las últimas horas, el entrenador de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay habló con la prensa tras un inicio negativo del Torneo Federal A. El conjunto uruguayense se estrenó con derrota por 2-1 como visitante ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y luego repitió siendo anfitrión de Douglas Haig, aunque en este caso por 3-1.

Este arranque golpeó al conjunto uruguayense que comenzaba el torneo con la ilusión de no encontrarse abajo tal como viene ocurriendo en las últimas temporadas. Frente a este panorama, el entrenador Juan Luis Monge habló con la prensa.

“Dolido”, dijo sobre su sensación respecto a estos dos primeros partidos. “Nos ha dejado mucho para pensar este arranque, pero la única manera en la que lo podemos sacar es trabajando”, adelantó. Para el técnico será fundamental trabajar en el rendimiento del equipo durante los primeros minutos. “Son cosas solucionables y este domingo tenemos esa revancha”, anticipó.

Después de reflexionar sobre el encuentro ante el Fogonero, el técnico dijo que comprende que ya se escuchen los primeros reproches. “Son cosas internas que tenemos que trabajar y mentalizarnos”, señaló el entrenador que dijo haber atravesado crisis similares como futbolista.

Destacó que no pueden darse el lujo de entrar relajados a ningún partido y luego explicó que habla con los jugadores y que sabe que tiene que cortar el mal momento cuanto antes. “Se la tienen que empezar a creer (sobre sus futbolistas). Hay buenos jugadores, hay buen pie, se puede jugar de otra manera”, manifestó.

Sportivo en la mira

El próximo encuentro del Lobo uruguayense será ante Sportivo Belgrano. Ese partido se disputará este domingo a partir de las 20.30 en el estadio Juan Pablo Francia y sin la presencia de público visitante.

Sobre Sportivo, Monge dijo que es un equipo que juega directo con sus atacantes y es de transiciones rápidas. Así lo diferencio de Douglas, sobre el que dijo que tiene otra manera de administrar la posesión del balón.

Recuperación

El técnico adelantó que espera poder contar pronto con Agustín García, futbolista que lleva lesionado desde la pretemporada y es uno de los jugadores importantes del equipo. “Él entrena normalmente, pero por orden médica uno no lo puede arriesgar”, dijo el técnico.

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