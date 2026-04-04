Inauguran una nueva muestra y feria en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA

Con obras de cuatro artistas entrerrianos, se realizará el viernes 10 y sábado 11 de 18 a 22, en Alameda de la Federación 557, Paraná. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con acceso libre y gratuito.

La propuesta se titula “Del taller a la sala. Formas de la convivencia” y reúne obras de Carla Britos (Villaguay), Gabriel Benedetti (Gualeguay), Agueda Guarneri (Paraná) y Miguel Ángel Vesco (Paraná).

Durante las dos jornadas, AURA habilitará esta exploración diferente a partir de bocetos y la posibilidad de acercarse a los procesos de trabajo. Se entrecruzan allí los gestos del dibujo y las mitologías personales.

Sobre AURA

Es un lugar de innovación y desarrollo artístico que tiene como misión impulsar las artes visuales contemporáneas entrerrianas y desarrollar políticas de mediación con la comunidad, integrando nuevos lenguajes. De esta manera, se avanza en un doble objetivo: seguir federalizando la cultura provincial y promover el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales y patrimoniales entrerrianos. Fue creado como un programa especial aprobado por resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos durante la actual gestión.