El gobierno descontó a los docentes 2 de los 3 paros de marzo

Los docentes entrerrianos se plegaron a una huelga dispuesta por Ctera y en contra de la reforma laboral.

La medida incluye los días 2, al inicio del ciclo lectivo 2026, cuando los docentes entrerrianos se plegaron a una huelga dispuesta a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en demanda de apertura de la paritaria, por una nueva Ley de Financiamiento Educativo y en contra de la reforma laboral; el segundo, el martes 3, cuando los gremios se retiraron de la mesa paritaria provincial, dieron por fracasada la negociación y rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

En la propuesta salarial del Gobierno, se ofertó un incremento del 50 % en la ayuda escolar, como así también un 100% de aumento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio. También se ofreció una suma no remunerativa de $25.000 y de $30.000 para el sector pasivo. Y se propuso un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en la Conectividad, con un tope de $60.000. Con estas medidas, se garantiza que un docente recién iniciado no perciba menos de $750.000 mensuales.

Pero esa última medida de fuerza no se incluyó en los descuentos.

El descuento por día de paro supone una merma del 4,8% por día en el sueldo de bolsillo y equivale, para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, unos $35.000 por jornada de paro. O sea, en dos días $70.000.

Los paros tienen su andamiaje legal en una disposición. En febrero último, el Consejo General de Educación (CGE) prorrogó por un año, a partir del 1° de enero último, la vigencia de la resolución N° 2.771, emitida el 24 de septiembre de 2024 y que puso en vigencia las declaraciones juradas en el ámbito educativo, una herramienta que sirve para control de asistencia y para aplicar descuento por día no trabajado en días de paro gremial.

A través de la resolución N° 86, dictada el lunes 23 de febrero, que lleva las firmas del presidente del CGE, Carlos Cuenca, y de las vocales políticas Elsa Chapuis y Carla Duré, el organismo dispuso “prorrogar por el término de un año calendario, a partir del 1° de enero de 2026, la vigencia del relevamiento mensual de la prestación de servicios docente y no docente aprobado mediante Resolución CGE N° 2771/24, en los mismos términos y condiciones allí establecidos”, publicó Entre Ríos Ahora