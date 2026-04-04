Sionista y La Armonía siguen el ruedo de la Liga Federal de Básquet

Sionista y La Armonía vienen de perder: uno de los dos cortará la racha.

Este sábado a partir de las 21 se producirá el duelo entre el Centro Juventud Sionista y el Club La Armonía de Colón en el marco de una nueva presentación dentro del campeonato de la Liga Federal de Básquet. Ambos conjuntos forman parte de la Zona A en la Conferencia Litoral del certamen nacional.

Sioni, que será local en este encuentro que se disputará en el estadio Moisés Flesler, viene de perder ante Rivadavia Juniors de Santa Fe por 81-76. También fue derrota para La Armonía, que en su último encuentro como local cayó ante Urquiza de Santa Elena por 70-68 en un partido que se definió en el último lanzamiento.

Dentro del campeonato, Sionista acumula dos victorias y dos derrotas. Esas dos caídas fueron en sus últimas dos presentaciones, por lo que cortar la racha es trascendental para el equipo conducido por Santiago Vesco.

El Verde, por su parte, sumó solo una victoria en lo que va del torneo: triunfo por 88-69 ante Quique en su estreno jugando como local. En sus tres encuentros restantes sufrió derrotas ante Gimnasia de Santa Fe, Rivadavia Juniors y la última ante Urquiza de Santa Elena.

Es por estos resultados que este juego se presentará como una gran oportunidad para ambos de cambiar el rumbo dentro del torneo. Todo comenzará a definirse a partir de las 21, horario en que iniciará el encuentro.