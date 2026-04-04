Mariano Navone es finalista del ATP de Bucarest

El tenista argentino Mariano Navone se clasificó a la final del ATP 250 de Bucarest. Fue luego de transpirar y mucho ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, al que venció en tres sets por 5/7, 7/6 (3) y 7/5 luego de salvar dos puntos para partido en su contra.

Este encuentro se extendió por más de tres horas y 32 minutos, por lo que el argentino llegará desgastado a la final que se disputará este domingo. Su rival será el español Daniel Mérida, que debió emplear tres sets para vencer al húngaro Fábián Marozsan por 6/7 (4), 6/3 y 6/1.

Navone cayó en el primer set por 7/5 y sufrió en el segundo tramo del partido tras encontrarse 3/5 y con matchpoint en contra. En el siguiente game volvió a rescatar un punto para partido en contra y a partir de ahí todo fue crecimiento en lo emocional.

El tenista argentino de 25 años, actualmente clasificado 60° en el ranking de la ATP, tendrá la chance de ir por el primer título de su carrera. De buen andar en los Challenger, este torneo podría significar dar el salto para el argentino, que ya tuvo resultados destacados en torneos pasados.

El camino hacia la final

-32avos de final:

6/4 y 7/6 (8) vs. Christopher O’Connell.

6/2 y 6/1 vs. Elmer Moller.

3/6, 6/2 y 6/3 vs. Alex Molcan.

5/7, 7/6 (3) y 7/5 vs. Botic van de Zandschulp.