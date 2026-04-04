Este domingo vuelve la Liga Paranaense de Fútbol

El "Gato" viene de ser el supercampeón y se estrenará con un debutante en el torneo.

Este domingo comenzará una nueva temporada para la Liga Paranaense de Fútbol. Luego de la consagración de Atlético Paraná como supercampeón del 2025 al derrotar al Atlético Neuquen Club en la final por 2-1 en el estadio Pedro Mutio (4-3 en el Global), la temporada finalizó y se viene un nuevo torneo.

El campeonato presentará novedades. De los 15 equipos que participaron en el último torneo, todos confirmaron su continuidad y además se sumaron tres nuevas instituciones. Habrá dos equipos que se estrenarán por completo en la categoría; mientras que el restante será un viejo conocido que vuelve a disputar el certamen.

El que vuelve es Ciclón del Sur, que además debutará a lo grande recibiendo a Patronato en el estadio Aníbal Giusti, perteneciente a Peñarol. Tiempo atrás, el Azulgrana supo ser protagonista del certamen, logrando clasificarse entre los primeros del torneo.

Por otra parte, las novedades con su estreno absoluto en el campeonato serán dos: el Club Atlético VF y Formación Independiente. VF se estrenará como local ante Argentino Juniors; mientras que al Rojo le tocará visitar el estadio Pedro Mutio para enfrentarse a Atlético Paraná.

El primer torneo del año constará de 17 fechas, ya que se enfrentarán todos contra todos para el ordenamiento dentro de una tabla general que definirá a los mejores clasificados.

La fecha completa, a disputarse este domingo a partir de las 16, contará con los siguientes encuentros:

Atlético VF vs. Argentino Juniors.

San Benito vs. Belgrano.

Ciclón del Sur vs. Patronato.

Atlético Paraná vs. Formación Independiente.

Universitario vs. Peñarol.

Camioneros vs. Los Toritos.

Instituto vs. Don Bosco.

Sportivo Urquiza vs. Neuquen.

Palermo vs. Oro Verde.