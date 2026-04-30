Los legisladores nacionales Michel y Bahl junto a intendentes gestionan fondos para obras ante la CAF

Los legisladores nacionales y los jefes comunales en el encuentro de trabajo con la CAF.

Los legisladores nacionales Guillermo Michel (diputado nacional) y Adán Bahl (senador nacional) acompañaron a los jefes comunales a una reunión con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, y abordaron proyectos de saneamiento y agua potable para las distintas localidades.

Del encuentro participaron los intendentes Adrián Fuertes (Villaguay), Gustavo Bastián (San José), Damián Arévalo (Feliciano), Mauro Díaz Chaves (Aldea San Antonio), Hernán Niz (Villa Mantero), Juan Amavet (Santa Anita), Laura Rupp (El Pingo); y los presidentes comunales Jaime Vélez (Ingeniero Sajaroff) y Juan Guardini (Estación Raíces).

Asinelli explicó los lineamientos de la entidad y puso a disposición sus equipos técnicos para asistir en la presentación de los proyectos ejecutivos a fin de gestionar los fondos correspondientes.

A este respecto, Michel señaló que “esta iniciativa requiere el trabajo conjunto con el gobernador, así que el próximo paso será pedirle una audiencia para que escuche a los intendentes en esta necesidad de gestionar obras”.