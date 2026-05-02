Un caballo suelto provocó un fuerte choque en la Autovía Artigas y un camionero volcó

el rodado de mayor porte volcó y quedó obstruyendo parte de la ruta.

Un caballo suelto provocó este viernes por la noche un fuerte siniestro vial en el kilómetro 264 de la Autovía Gervasio Artigas, a la altura de La Criolla, en el departamento Concordia.

Según se informó, una Fiat Toro blanca que circulaba de norte a sur con dos ocupantes embistió al animal, que quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Minutos después, al detenerse para asistir a los ocupantes de una Volkswagen Suran azul, un camión Volvo con semirremolque cargado con palos de eucaliptus pasó por encima del equino, perdió el control y protagonizó un impacto en cadena.

De acuerdo al parte policial, el camión impactó primero contra la Fiat Toro y luego arrastró a la Suran hasta sacarlas de la calzada.

Finalmente, el rodado de mayor porte volcó y quedó obstruyendo parte de la ruta.

Como consecuencia del choque, un hombre de 34 años, domiciliado en San José de Feliciano y conductor de la Suran, fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat, indicó el sitio Ahora.

En el lugar trabajó personal de Comisaría La Criolla, junto a efectivos de la Jefatura Departamental Concordia, Delitos Rurales y Prevención Vial.