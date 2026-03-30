Casa Boulevard abre las inscripciones para un nuevo taller de teatro destinado a jóvenes

El centro cultural Casa Boulevard, ubicado en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná, anunció la apertura de las inscripciones para un taller de teatro dirigido específicamente a jóvenes de entre 18 y 30 años. Esta propuesta comenzará a dictarse a partir del mes de abril y estará bajo la coordinación del docente Marcelo Aguirre. Se desarrollará todos los jueves en el horario de 18 a 19:30 en las instalaciones de la Sala Metamorfosis.

La iniciativa pretende brindar un espacio de encuentro y experimentación escénica donde los participantes puedan acercarse al lenguaje teatral, potenciar su creatividad y desarrollar habilidades vinculadas al trabajo en grupo sobre el escenario.

La metodología de los encuentros se basará en la exploración de las capacidades expresivas de cada alumno, utilizando el juego dramático como herramienta principal para el aprendizaje de las técnicas actorales básicas. Durante el cursado, se abordarán ejercicios de improvisación, manejo del cuerpo y la voz.

Según indicaron desde el propio espacio, el taller está pensado tanto para quienes no poseen conocimientos previos en la materia como para aquellos que buscan profundizar la práctica.

La actividad cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y se enmarca dentro de las políticas de fomento a la cultura local que promueve la institución a través de diversos fondos de incentivo.

Los interesados en sumarse a las clases o que requieran información adicional, pueden comunicarse al 343 6116343 o al 343 4259841.