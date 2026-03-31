Intendentes de todo el país se reúnen este martes en Paraná: "Nos unen temas comunes", dijo Romero

Intendentes de todo el país se reunirán este martes en la Sala Mayo de Paraná. El encuentro tiene como objetivo emitir una nueva posición conjunta relacionada con el impacto en los gobiernos locales del ajuste que lleva adelante la gestión de Javier Milei. En la previa, la jefa comunal de la capital entrerriana, Rosario Romero, brindó detalles del evento al Nueve.

“Habrá de todos los colores políticos. Nos unen temas comunes. En diciembre de 2023 nos reunió el tema transporte, pero luego otras cuestiones vinculadas a los recursos. Las coincidencias son enormes, tenemos en cuenta la defensa de los gobiernos locales como el primer lugar donde asiste el vecino para pedirle por alguna necesidad“, indicó Romero. Y agregó: “Tenemos una merma muy sensible de aportes. La Nación nos cortó obra pública y cayó la coparticipación, mañana debatiremos ello y sacaremos una posición conjunta”.

La presidenta municipal contradijo además el relato nacional relacionado con el peso de los impuestos locales: “La mayor presión impositiva de los argentinos es nacional. Desde 1983 en adelante la coparticipación se repartía 50% y 50%; eso ahora es 75% y 25%, nos derivaron educación, salud y otras responsabilidades sin recursos”.