El Poder Judicial de Entre Ríos convoca para cubrir cargos interinos a una médica forense y médica laboralista

El Poder Judicial de Entre Ríos convoca a profesionales de la medicina para cubrir de manera interina un (1) cargo de médica forense para la jurisdicción de Federación y un (1) cargo de médica laboralista para Paraná.

En ambos casos deben acreditar título de medicina, contar con matrícula provincial (de Entre Ríos) y ser mujer. Para el cargo de Paraná, además deben acreditar título de especialización en medicina laboral, mientras que para el cargo de la jurisdicción Federación, es requisito también tener título de especialización en medicina forense, movilidad propia, licencia para conducir vigente y disponibilidad para trasladarse a las jurisdicciones de Concordia y Chajarí, cuando las necesidades del servicio lo exijan.

En caso de contar con los requisitos antes mencionados y encontrarse con interés de postulación, se deberá completar un formulario que estará disponible hasta el 17 de abril del corriente año a las 8, en https://forms.gle/rUeWiXAknyW1yYdZ7 (Paraná) y https://forms.gle/FpY8dpUgJ8eGhq9o9 (Federación).