Robert de Niro en contra de Donald Trump: “Hay que detenerlo, es diabólico”

El actor estadounidense Robert De Niro encabezó la protesta “No kings” –Sin reyes– en Nueva York, un movimiento masivo en contra de las medidas y la administración del presidente Donald Trump. Además, participaron la actriz Jane Fonda y el músico Bruce Springsteen.

Los activistas colmaron la transitada Times Square y marcharon hasta el Central Park, donde De Niro llevó a cabo un contundente discurso donde calificó a Trump como “diabólico” y lo acusó de hacerse rico a costa de los votantes estadounidenses.

Frente a los miles de militantes neoyorquinos, el actor llevó en alto la frase “No a los reyes”: “Es hora de decirle no a Donald Trump. Ya tuvimos suficiente. No al rey Trump. No a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes hombres y mujeres en servicio, y masacran inocentes”, comenzó.

Aclamado por los presentes, De Niro no tuvo filtros para atacar la administración de Trump, marcando desaciertos como el número de inflación de EE.UU.: “No a un líder corrupto que se enriquece a sí mismo y a sus amigos de la calaña de Epstein. No a que les quiten la atención médica a nuestros vecinos más vulnerables. No a los alimentos impagables, no a la energía impagable, no a las viviendas impagables, y no a la inflación en su nivel más alto desde el COVID. No a los matones enmascarados del gobierno acribillando a nuestros vecinos en las calles”.

"A Trump hay que detenerlo. Y de eso se trata 'No Kings' (Sin Reyes). Porque no puede hacer todas las cosas jodidas que estuvo haciendo sin la complicidad del Congreso y los matones de su administración. Están atados a él por el miedo a perder sus propios trabajos, su propio poder. Es diabólico", concluyó el ganador del Oscar.

Fuente: Noticias Argentinas.