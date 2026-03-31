Rugby: Rowing ya tiene rivales y fixture confirmados para el Torneo del Interior B

Paraná Rowing Club ya tiene rivales confirmados para disputar la próxima edición del Torneo del Interior B, que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR) y cuyo comienzo está previsto para el 25 de abril. El conjunto Remero afrontará su segunda experiencia consecutiva en la categoría ante Club de Rugby Ateneo Inmaculada, Natación y Gimnasia y Cardenales RC, los últimos dos de Tucumán.

Rowing deberá afrontar dos partidos en condición de local y uno en calidad de visitante. El estreno será ante CRAI de Santa Fe, el 25 de abril, por la primera fecha. En la segunda, prevista para el 30 de mayo, visitará a Natación y Gimnasia en San Miguel de Tucumán. Y cerrará la fase de grupos contra Cardenales, como anfitrión, el 27 de junio.

Los mejores ocho equipos avanzarán a los cuartos de final, programados para el 25 de julio; las semifinales se jugarán el 1 de agosto, mientras que la final se jugará el 12 de septiembre. Las reválidas quedaron programadas para el sábado 26 de septiembre.

El postero de la UAR: