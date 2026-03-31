La paranaense Juliana Ascúa, nominada a los Cóndor de Plata por su serie “Lara”

La serie argentina Lara, creada y dirigida por la realizadora paranaense Juliana Ascúa, fue nominada a los Premios Cóndor de Plata 2026 en la categoría Mejor Serie en Formato Corto. El reconocimiento, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, destaca el crecimiento de una producción que combina humor ácido, perspectiva de género y conflictos contemporáneos.

La nominación posiciona a Lara dentro de una nueva camada de sitcoms argentinos que exploran tensiones sociales actuales desde una mirada generacional, con una narrativa breve y directa.

Una creadora paranaense con proyección internacional

Nacida en Paraná en 1982, Ascúa construyó una trayectoria de más de dos décadas como actriz, guionista y directora. Su recorrido incluye experiencias en Argentina y Europa, especialmente en España, donde participó en proyectos de inclusión social a través del arte y representó al país en el Festival Internacional de Humor de Madrid.

Su producción artística ha estado atravesada por el humor feminista, los mandatos sociales y los dilemas existenciales. Obras como El amor y otros paradigmas (2016), estrenada en Argentina y Barcelona, y piezas del circuito de microteatro como Conteneme, La prueba y ¿Positivo? anticipan los ejes que luego confluyen en Lara.

Además, incursionó en el lenguaje audiovisual como co-guionista del cortometraje El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer y como directora de Fracaso, estrenado en el Festival de Copyleft de Madrid. Actualmente desarrolla nuevos proyectos como la serie Fémina y la obra/audiovisual IRA.

La primera temporada de Lara —integrada por cuatro episodios de siete minutos— presenta a una joven feminista que convive con su pareja “deconstruida”. La aparente estabilidad del vínculo comienza a resquebrajarse cuando las ideas chocan con la práctica cotidiana.

“Todo es sobre deconstruir, pero de construir nada”, dispara uno de los personajes, sintetizando el tono incómodo y reflexivo de la serie.

En la segunda temporada, el relato se intensifica: un encuentro casual deriva en un embarazo inesperado que obliga a la protagonista a reconfigurar su vida. Sin su pareja anterior, con un entorno laboral adverso y atravesada por la enfermedad de su padre, Lara enfrenta una maternidad en soledad, sostenida por su “tribu elegida”, un grupo de amigas que funciona como red afectiva.

Humor, feminismo y contradicciones

Uno de los rasgos distintivos de la serie es su capacidad para abordar temas complejos sin perder ligereza narrativa. Sexualidad, maternidad por fuera del modelo tradicional, vínculos familiares, nuevas masculinidades y tensiones entre discurso e intimidad son algunos de los ejes que atraviesan la historia.

“Quería hablar de las contradicciones que se tejen a través del patriarcado y poder exponerlas en blanco sobre negro y reírnos”, explicó Ascúa sobre el origen del proyecto. Para la directora, el humor funciona como una herramienta para procesar conflictos y generar reflexión: “Cuando podés reírte de las cosas, algo trasciende”.

Cada capítulo propone un tema específico y evita cerrar con moralejas, apostando a desenlaces abiertos que interpelan al espectador.

Un formato breve con identidad propia

Con episodios de corta duración —entre siete y algunos minutos más en su segunda temporada— Lara se inscribe en una tendencia creciente dentro del consumo audiovisual: relatos ágiles, pensados para plataformas digitales, pero con densidad temática.

La serie fue distribuida por Amazon Prime en Estados Unidos y luego estrenada en la pantalla de Un 3 TV a fines de 2025, ampliando su alcance y consolidando su presencia tanto en circuitos tradicionales como en nuevas ventanas de exhibición.

Un elenco consolidado y nuevas incorporaciones

El elenco de la primera temporada incluye a Jorge Seleme, María Fernanda Penas, Sofía González Gil, Justina Grande, Martín Tecchi y Karina Hernández. En la segunda entrega se suman figuras como Ana Acosta, Sabrina Lara, Pablo Fusco, Emiliano Dátola, Leandro Menéndez, Javier Niklison, Miguel Dilemme, Santiago Fracarolli, Julia Amore, Milagros Angel y Guillermo Jacubowicz.

La música original, a cargo de Matías Villanueva, Sofi Tot y Muma, acompaña el tono dinámico de la serie y refuerza su identidad contemporánea.

La nominación

La nominación a los Cóndor de Plata no solo reconoce la calidad de Lara, sino también el recorrido de una creadora entrerriana que logra instalar su mirada en el escenario audiovisual actual.

Desde Paraná hacia plataformas internacionales, el trabajo de Juliana Ascúa confirma el potencial de las producciones independientes para dialogar con audiencias amplias, sin perder anclaje en experiencias locales y en debates urgentes de la sociedad contemporánea.