Grave episodio en Hasenkamp: acusan a un abogado de amenazas y privación de la libertad

Un reconocido abogado de la localidad de Cerrito fue denunciado por amenazar supuestamente con un arma de fuego a una empleada de la Cooperativa 25 de Mayo Limitada en Hasenkamp cuando fue a reclamar la reconexión del servicio eléctrico que le habían cortado en un campo. Además, lo acusaron de privación ilegítima de la libertad, ya que habría obligado al gerente de la firma a subir al camioneta.

El hecho ocurrió en la mañana del lunes 30, alrededor de las 9:30, cuando la Policía comenzó a recibir llamados de un grave episodio que estaba aconteciendo en la sede de la Cooperativa 25 de Mayo Limitada, ubicada en calle Ramírez 367.

Según la denuncia radicada en la dependencia de la Comisaría Hasenkamp, el gerente de la entidad, de 41 años, fue intimidado por un hombre armado que exigía la reconexión del servicio eléctrico en un campo de su propiedad, situado en la localidad de Antonio Tomás cerca de Cerrito.

El acusado, identificado como F.S., ingresó de manera agresiva al establecimiento, insultó a una empleada de atención al público y exhibió un arma de fuego, según testigos.

Posteriormente, se dirigió a la oficina del gerente, donde sacó una pistola negra —posiblemente calibre 9 o 45 mm— y lo obligó a acompañarlo hasta su camioneta con la intención de trasladarlo a su campo para forzar la reconexión del suministro eléctrico.

La situación se desactivó cuando un vecino de la cooperativa intervino, logrando que F.S desistiera y se retirara del lugar. El denunciante aportó un video grabado por una de las empleadas, que será incorporado a la investigación.

La causa quedó caratulada como “Supuestas amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad”.

Fuente: Ahora.