Brupbacher advirtió que el aumento "se va a reflejar en las facturas" pero aclaró que viene de Nación

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) modificó, desde marzo, los niveles de consumo subsidiado y tendrá impacto en la factura de energía eléctrica, según explicó a Elonce el titular de ENERSA, Uriel Brupbacher, al analizar las medidas dispuestas a nivel nacional con la gestión de Javier Milei.

De acuerdo a lo informado por Brupbacher, la provincia de Entre Ríos fue dividida en zonas según los registros de temperatura, lo que determina el límite de consumo con subsidio. De este modo, los usuarios de los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy -considerados Zona Templada-, mientras que en el resto de la provincia -Zona Cálida-.

En ese marco, precisó que el subsidio alcanza hasta un determinado nivel de consumo. “Los primeros 150 kilowatts están subsidiados y el resto se paga a tarifa plena”, detalló.

A modo de ejemplo, según pudo saber Elonce, un usuario que consumió 300 kilowatts durante febrero en Paraná tuvo subsidiada la totalidad, pero no ocurrirá lo mismo si demanda la misma cantidad en marzo.

A partir del corriente mes, el cálculo sería el siguiente: 150 kilowatts seguirán siendo subsidiados, pero deberá pagar la tarifa plena por los otros 150, que le costarán cerca del 70 por ciento más que la otra mitad del consumo.

Asimismo, el titular de ENERSA remarcó que el incremento en las boletas estará vinculado al cambio en el esquema nacional de subsidios. “El impacto se va a reflejar en las facturas”, alertó Brupbacher al referirse a los registros de altas temperaturas de los últimos días del mes de marzo.

Cómo funciona el nuevo esquema de subsidios

El funcionario explicó que se trata de una política nacional implementada desde enero y que comenzó a aplicarse en las facturas correspondientes a marzo.

Además, aclaró que el límite de consumo subsidiado varía según la época del año. “En invierno vuelve a 350 kilowatts y en primavera regresa a 150”, señaló.

El excedente por encima de esos valores se factura sin subsidio. “Se paga la tarifa plena según el nivel que tenga cada usuario”, afirmó.

Cabe recordar que el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica los subsidios de luz, gas natural y garrafas. Se limita a hogares vulnerables con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), eliminando la Tarifa Social previa, y aplicando descuentos en bloques de consumo limitados según los meses del año por razones estacionales.

Diferencias por zonas

La división geográfica también genera diferencias entre regiones. Según explicó, los cuatros departamentos del sur de Entre Ríos quedaron en desventaja respecto a otras provincias.

“En la zona templada el subsidio corta antes, mientras que otras provincias tienen condiciones distintas”, sostuvo.

Estas diferencias responden a la clasificación climática definida por el Gobierno nacional.

Recomendaciones para usuarios

Ante el impacto en las facturas, desde ENERSA insistieron en el uso racional de la energía. “El mayor consumo hoy lo genera el aire acondicionado, por eso recomendamos utilizarlo a 24 grados”, indicó Brupbacher.

También sugirió evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo para no sobrecargar el sistema.

Demanda energética y contexto

En relación al consumo, señaló que la demanda se acercó a los 800 megavatios en los últimos días, en un contexto de altas temperaturas. No obstante, indicó que el nivel se ubicó por debajo del máximo histórico registrado el año anterior.