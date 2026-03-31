Causa Coimas: Erbes aceptó la responsabilidad y acordó con Fiscalía una pena condicional de 3 años

Luis Alfonso Erbes (con una botella de agua en la mano), y los abogados Franco Azziani Cánepa y Andrés Bacigalupo. (Foto: archivo de ANÁLISIS)

Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía de la provincia, acordó con Fiscalía una pena condicional de 3 años. Fue este martes, en una audiencia de juicio abreviado celebrada ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Juan Francisco Malvasio, en el marco de la causa Coimas. La resolución se dará a conocer en los próximos días.

Según el acuerdo al que arribaron los defensores Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa (representantes de Erbes), y los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas quedará desvinculado del proceso en un lapso de 3 años, durante los cuales pesará sobre él una pena condicional que lo obliga a fijar domicilio en calle Malvinas de Paraná y no variarlo, realizar 96 horas anuales de trabajo no remunerado en una institución que defina la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial; y pagar una multa de 360 mil pesos.

“Esta defensa trabajó durante años en este proceso”, dijo Bacigalupo, al finalizar la extensa audiencia, y agregó: “Adherimos a los fundamentos de la Fiscalía y Erbes está de acuerdo con los hechos atribuidos, las calificaciones legales, y la pena impuesta”. En efecto, el exfuncionario urribarrista fue acusado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de los delitos de cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude.

Erbes, que se presentó en la audiencia de este martes (tal como lo hizo hace años cuando fue sobreseído en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito), reconoció su participación en las licitaciones amañadas que durante la gestión urribarrista se realizaron a las empresas que conducía Diego Armando Cardona Herreros, y que supusieron beneficios espurios para funcionarios públicos y dirigentes políticos, para el empresario y empleados jerárquicos de las estructuras privadas.

En la oralización del acuerdo de juicio abreviado, la fiscal Patricia Yedro desanduvo en detalle la acusación que pesa sobre el contador, particularmente sobre los hechos 1 y 2 descriptos por la Fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio. Se trata de las dos primeras licitaciones públicas en las que el Ministerio Fiscal investigó y detectó dádivas.

“A partir de 2007 comenzó una etapa tendiente a favorecer a Cardona Herreros”, relató la fiscal y describió cómo se conformó y funcionó una “mesa de negociaciones” en la cual se acordaron licitaciones públicas millonarias para beneficiar al empresario paraguayo, a través de las cuales se repartió dinero y otros beneficios por fuera de los canales formales. “Fue Urribarri (Sergio Daniel, exgobernador de Entre Ríos) quien designó a los funcionarios que integraron la mesa de negociaciones. Todos ocupaban puntos estratégicos en las distintas áreas que intervendrían en las licitaciones”, recordó la fiscal.

Apuntó que la evidencia fundamental se colectó en dos allanamientos realizados en las sedes de Relevamientos Catastrales (la empresa de Cardona Herreros con domicilio en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires), que levantaron material informático donde se asentaron las maniobras ilícitas y quedó registro de las coimas que recibieron funcionarios políticos y empresarios. En ese andarivel, la fiscal retomó numerosos correos electrónicos, mensajes de whatsapp y comunicaciones entre funcionarios y empresarios. Se centró en la participación de Erbes en cada una de esas negociaciones y detalló cómo en algunas planillas contables de Excel asentadas en la empresa, encontraron celdas con iniciales tales como “SDU”, “Zurdo-Ruso”, “DAG”, entre otras, donde se registraron los pagos ilícitos. En efecto, los fiscales identifican a “SDU” como Sergio Daniel Urribarri; “Zurdo-Ruso” como José Humberto Flores y Luis Alfonso Erbes (ambos exfuncionarios públicos); y “DAG” como Diego Armando Cardona.

Por su parte, el fiscal Gonzalo Badano repasó los últimos dos hechos investigados en la causa y detalló el rol que desempeñó Erbes. Contó, entre otras cosas, que detectaron correos electrónicos en los cuales el propio empresario Cardona envió pliegos de licitación a funcionarios públicos antes de que se produjeran los llamados a licitación. Lo cual demuestra que las condiciones de los llamados eran elaboradas desde la propia empresa. Especificó cuáles fueron las maniobras para el reparto de dinero tras las adjudicaciones y refirió a los montos. “Erbes fue encargado de avisar si un trámite estaba trabado, si faltaba algún papel, y cuando estaban disponibles los pagos. Eso quedó asentado en correos electrónicos y en mensajes de whatsapp”, apuntó el fiscal.

Recordó que guardan evidencia sobre las visitas de Cardona a Paraná y las comunicaciones con funcionarios como Erbes en esas instancias. En los mensajes el empresario le dice “traje lo tuyo”; o “amigo, te mando las facturas”, en relación a pagos que el empresario pidió al exfuncionario para que le gestione. “Los correos muestran un aceitado vínculo entre el empresario y el funcionario político”, marcó el fiscal.

Dádivas

Los cálculos de las coimas que circularon entre funcionarios y empresarios fueron realizados por los investigadores en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación. A continuación, se transcriben parte de los “PLM” registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera:

36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos)

36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.

5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713.

7,29% a una persona que no identificamos.

7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones a “Zurdo” y “Ruso” hacen referencia a Flores y Erbes respectivamente), que arrojó $141.940

Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”.

Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:

$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000.

$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000

“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”.

“La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:

$7000 PLM uno

$7000 al Ruso que dio un total de $252.000

PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000

PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000

“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”.

Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:

Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000

MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000

DAC (identificado como Diego Armando Cardona) $40.000 que arrojó $1.440.00

Ruso (identificado como Erbes) $20.000 y arrojó un total de $720.000

Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000

También hubo distribución interna.

Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000

Ruso $7000 arrojó un total de $126.000

Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.

Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000

Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno.

“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”.

Los que reconocieron los hechos

Erbes se sumó este martes a los exfuncionarios públicos que reconocieron los hechos acusados por los fiscales. Antes de su turno, hicieron lo mismo el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone; José Humberto Flores y Miguel Ángel Ulrich.

De alguna manera se entiende que los exfuncionarios que reconocen ante un juez que las coimas acusadas por los fiscales existieron, complica la defensa de los coimputados que no lo hacen. En la causa en trámite, aún quedan como imputados el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Cardona Herreros.

Causa

La hipótesis de los fiscales sostiene que durante las dos gestiones urribarristas hubo una “mesa de negociación” a partir de la cual se favoreció a las empresas que dirigía el empresario Cardona Herreros con contratos del Estado. Para los representantes del MPF hubo sobreprecios y retorno de coimas o dádivas para los funcionarios de gobierno, para el empresario y varios empelados jerárquicos de sus organizaciones. En la investigación, además de los imputados actuales, estuvieron implicados algunos empleados de Relevamientos Catastrales: Miriam Fessia, Guillermo Linares, Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli. Todos recibieron la suspensión de juicio a prueba tras acordar con Fiscalía y refrendar los acuerdos en la Justicia de Garantías. En un futuro juicio oral serán citados como testigos. No corrieron la misma suerte los funcionarios públicos y el propio Cardona Herreros, que también pidió ser alcanzado por el beneficio, apenas iniciada la instancia de remisión a juicio en la causa.

Según han dicho los representantes de la acusación pública, la causa “coimas” es una de las investigaciones más grandes por la cantidad de material que se analizó para la pesquisa, la jerarquía de las personas investigadas y la complejidad de los delitos imputados que, hasta ahora, consideran con un grado de probabilidad suficiente como para impulsar el juicio oral.