“Un domingo diferente”: Oriana Sabatini y Paulo Dybala posaron junto a Robert Pattinson

El futbolista Paulo Dybala mostró la intimidad de su fin de semana en familia junto a su esposa, Oriana Sabatini y su hija, Gia, en su reciente publicación en Instagram. Sin embargo, la imagen que revolucionó las redes fue una foto compartida con el actor británico Robert Pattinson.

A través de una publicación en Instagram, el delantero se refirió a las imágenes como: “Un domingo diferente”. En ella, Dybala se encuentra de pie luciendo un conjunto deportivo, mientras que Oriana está sentada con Gia en brazos.

Pero la foto que más llamó la atención fue la de la pareja posando junto a Robert Pattinson, demostrando la buena onda y calidez que hay entre ellos. Sabatini y Dybala fueron invitados a la avant premiere de The Drama, la película que el actor coprotagoniza con Zendaya.

Aunque Dybala mostró los encantos de un fin de semana rodeado de actividades vinculadas a su fama, no ocultó a sus fanáticos los momentos no tan glamorosos de su vida, como la rehabilitación a la que se ve sometido debido a su reciente operación en la rodilla.

Fuente: Noticias Argentinas.