El transporte de cargas advierte sobre riesgos de desabastecimiento por la suba del gasoil

El transporte de cargas en Argentina ha entrado en una zona de máxima presión. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) lanzó una advertencia contundente: la escalada incesante en el precio de los combustibles, que ya supera los $2.100 por litro para el gasoil grado 2, pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas y amenaza con generar problemas de abastecimiento en todo el país.

En lo que va de marzo, los surtidores registraron aumentos de entre el 20% y el 25%, una cifra que representa un tercio de toda la suba acumulada en 2025 en apenas tres semanas. Con un valor que ronda los US$ 1,50 por litro, el gasoil argentino se posiciona hoy como uno de los más caros de la última década y de toda la región, un golpe letal para una estructura de costos donde el combustible representa el 33% del total operativo.

Tarifas atrasadas y pymes al borde del colapso

La preocupación central de las más de 6.500 pymes que representa Fadeeac es el desfasaje entre el costo de operación y las tarifas de flete. Según el Departamento de Estudios Económicos de la entidad, cada incremento del 10% en el gasoil impacta de forma directa en un 3,5% de suba en los costos totales de viajes de larga distancia.

Cristian Sanz, presidente de la federación, fue tajante al explicar que la actualización de tarifas debe ser inmediata. Sin esta adecuación, muchas empresas se verán obligadas a dejar de circular, no por una medida de fuerza, sino por una imposibilidad fáctica de costear el viaje. Cabe recordar que el camión mueve más del 90% de la economía del país y genera el 4% del empleo nacional, por lo que cualquier interrupción en la cadena logística afectará desde la distribución de alimentos y medicamentos hasta insumos industriales.

El impacto del contexto internacional y la producción local

A pesar de que Argentina ha incrementado su producción local de petróleo, el sector de transporte denuncia la falta de mecanismos para desacoplar los precios internos de la volatilidad internacional. El conflicto en Medio Oriente disparó el barril de Brent de US$ 65 a más de US$ 100 en menos de un mes, y ese impacto se trasladó de forma directa y sin amortiguadores al surtidor local.

El riesgo final de este escenario es un combo peligroso para la vida cotidiana: Menor cantidad de camiones en circulación por falta de rentabilidad, reducción de frecuencias en la entrega de productos de consumo masivo y faltantes de mercadería en góndolas, especialmente en las regiones más alejadas de los centros de producción.

La dirigencia de Fadeeac apeló a la «madurez y responsabilidad» de todos los actores de la cadena para establecer mecanismos de actualización rápidos y dar previsibilidad a un sector que, si se detiene, paraliza al país.

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