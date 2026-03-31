UTA sostiene que San José debe absorber transitoriamente al personal que trabajaba para Ersa y Mariano Moreno

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos, comunicó que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala IX-, ratificó este lunes la vigencia y aplicación de una medida cautelar dictada el 26 de noviembre pasado, que ordena a la empresa San José SA, “absorber transitoriamente al personal que se desempeñaba en la anterior permisionara de transporte colectivo público urbano de pasajeros de Paraná”.

“Concluye así toda discusión al respecto, hasta la sentencia de fondo”, subrayaron desde el sindicato. “San José no sólo debe suministrar ocupación efectiva a dicho personal, sino además abonar los salarios adeudados desde el inicio de la explotación acaecida el 7 de diciembre de 2025”, indicaron.

Luego sostuvieron que, “oportunamente hemos impuesto mediante notificación fehaciente de todos los antecedentes a la señora intendenta de Paraná, Dra. Rosario Romero, titular del Poder concedente, quien tiene a su cargo la responsabilidad ateniente al cumplimiento de los deberes de funcionario público, debiendo vigilar que la empresa permisionaria desarrolle sus actividades con acatamientos a las disposiciones legales emanadas de autoridad competente nacional, provincial o municipal, asumiendo todas las responsabilidades como empleador y a todos los efectos jurídicos respecto de todo el personal a su servicio, tal cual lo dispone expresamente el artículo 58, inciso B y D del pliego licitatorio”.