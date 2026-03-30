Con la presencia de escritores locales, llega una nueva edición de "Palabras y Vinos" a Santa Fe

La Birriteca, un espacio de promoción de la lectura del Centro Cultural y Social El Birri, llevará a cabo la primera edición del ciclo "Palabras y Vinos" de este año este miércoles 1 de abril a las 19. El encuentro se desarrollará en el sector conocido como el patiecito de la sede institucional, ubicada en General López 3698 de la ciudad de Santa Fe. La actividad está dirigida a personas mayores de 16 años.

La iniciativa busca otorgar visibilidad al acervo bibliográfico de la institución y a los autores de la región, fomentando el hábito de la lectura y el intercambio artístico en un ámbito comunitario. La jornada contará con una programación que incluye intervenciones literarias, música y muestras visuales.

La propuesta central del evento consistirá en una serie de lecturas en vivo que estarán a cargo de los escritores Federico Coutaz, Analía Giordanino y Cecilia Moscovich, quienes compartirán textos de su autoría y de otros referentes locales. Además de las presentaciones principales, la jornada dispondrá de un micrófono abierto para que el público interesado pueda participar con sus propias creaciones o lecturas predilectas.

Al encuentro se sumará la presentación de una instalación textil diseñada por la artista Glenda Capellini, que intervendrá el espacio del patio. La musicalización estará a cargo de DJ Yam cisn't 90's, mientras se desarrolla la feria editorial donde diferentes sellos independientes de la zona exhibirán y pondrán a la venta sus catálogos.

Para quienes asistan, la institución dispondrá de un servicio de buffet y barra con precios accesibles.

La actividad se desarrollará bajo una modalidad de entrada libre y salida a la gorra, con un aporte mínimo sugerido de $10.000 destinado al sostenimiento del espacio cultural.