Continúa el ciclo del Cineclub Noble con invitados especiales

Se trata de Noches de Transilvania / Citas con los vampiros, organizado por el Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer) con apoyo de La Vieja Usina y Enersa; invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Este martes 31 a las 20 se proyectará El Conde, de Pablo Lorraín. Será en la Sala Noble ubicada en Matorras 861, en Paraná, con acceso libre y gratuito.

Presentarán la película de Lorraín, Nadia Grandón, Lucía Tejera y Sebastián Boscarol, todos integrantes del Colectivo Cultura por la Memoria (a 50 años del Golpe Cívico Militar). Como en cada encuentro, se sumará la instalación site specific / mix media "Lo eterno...", del artista visual Mana Ríos.

El Conde es una sátira de terror oscuro que reimagina al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años que vive escondido en una mansión en ruinas en el extremo sur del continente. Tras siglos de alimentarse de sangre y cometer crímenes, Pinochet decide que finalmente quiere morir. Se destaca por su cinematografía en blanco y negro, a cargo de Ed Lachman, que le otorga una atmósfera gótica y surrealista.

La próxima función y última de este ciclo vampiresco también será en la Sala Noble, el viernes 10 de abril a las 20, con la película El día trajo la oscuridad (2013), dirigida por Martín Desalvo, (Argentina, 78´).